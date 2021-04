Leipzig

Grünau hat was – 2017 ließ es sich sogar das niederländische Königspaar nicht nehmen und besuchte den Stadtteil. Grünau ist mehr als typische DDR-Platte und Einheitsbrei, wer sich aufmerksam im Westen Leipzigs bewegt, findet dort unerwartete Orte und Menschen, die sich ihre Träume verwirklicht haben. Unsere fünf Tipps für einen Tag in Grünau.

1. Parkschloss

Zugegeben, ein Schloss kommt beim Gedanken an Grünau nicht als erstes in den Sinn, doch sogar das gibt es. Eingerahmt in die Hochbauten von Grünau-Ost steht im Robert-Koch-Park das Parkschloss. Alter Adel sucht sich hier zwar vergeblich, das Schloss wurde zwischen 1910 und 1913 als Villa für die Unternehmerfamilie Sack gebaut, einen Ausflug ist das Gebäude und die Parkanlage jedoch allemal wert. Ganz in der Nähe liegt eine Außenstelle des St.Georg-Klinikums, nebst dem Schloss sind im Park noch einige kleinere Landhäusschen verteilt, Wiesen und Wäldchen laden zum spazieren und flanieren. Erreichbar ist der das Parkschloss unter anderem mit der S-Bahn, von der Haltestelle Allee-Center ist es nur ein kurzer Fußweg entlang der Schönauer Straße.

2. Café und Konditorei Feiste

Das Café und die Conditorei Feiste gehören mit ihrem 30-jährigem bestehen in der Grünauer Siedlung quasi zum Inventar. Etwas abseits vom Trubel, im Tattendorfer Weg 31 versorgt Konditormeister Matthias Feiste jeden Gast mit Kuchen, Torten und – im Winter, Geheimtipp – Stollen verschiedensten Geschmacks. Außerdem im Angebot: Dänisches Softeis. Die Konditorei liegt nahe am Kulki – vor dem Sprung in den See bietet sich das Café für einen Zwischenstopp an.

3. Kolonnadengarten „Alte Salzstraße“

Die grüne Aue in Grünau findet sich im Kolonnadengarten „Alte Salzstraße“. Auf rund 3 000 Quadratmetern entstand 2008 auf einer Rückbaufläche ein Gemeinschaftsgarten. Pflanzen, Blumen, Wiese, sogar ein kleiner Teich finden sich in der grünen Idylle – Goldfische inklusive. Beim Spaziergang durch den Garten fällt besonders die Kolonnadenpergola auf, das dunkle Holz und all das Grün: Kurzurlaub fürs Auge. Genutzt wird der Garten außerdem für Veranstaltungen, die Grünauer und Grünauerinnen kümmern sich um alle Pflanzen, damit der Garten weiterhin ein kleines Schmuckstück bleibt.

4. „Kleine Kneipe“

Der Name ist ein Gegensatz zur ausladenden und in den Himmel reichenden Architektur Grünaus: In der Alten Salzsstraße 60 ist das Lokal „Zur kleinen Kneipe“ zu Hause. 2015 erfüllten sich die Betreiber Susann und Joern Bialojahn den Traum und eröffneten ihre Kneipe in Grünau-Ost. Hier wird frisch, herzhaft und regional gekocht, übrigens auch auf Anfrage vegan und für Feiern ist, wenn es wieder möglich wird, ebenso Platz. Liebhaber von Sammlerstücken werden in der Kneipe auch glücklich, Bialojahns haben ein Faible für „alte Sachen“, heißt es auf der Homepage. Einfach zu erreichen ist das Lokal beispielsweise mit der S-Bahn, Haltestelle Allee-Center.

5. Kletterfelsen K4

Es muss nicht immer die Sächsische Schweiz sein – in Grünau, am Sportplatz „Stuttgarter Allee“, steht nämlich der K4, ein künstlicher Kletterfelsen. Dessen Gipfelkreuz erreicht man nach 21 Metern – und ist daher nur etwas für Kletterer mit Ausrüstung und Erfahrung. Aber: Auch ohne die kann sich an den ehemaligen, recycelten Betonplatten der alten DDR-Hochhäuser ausgepowert werden. Bis zu einer Höhe von 3 Metern darf nämlich, unter Einhaltung der dort geltenden Benutzungsregelungen, gebouldert werden. Allerdings: Der Zugang kostet, eine Berechtigungskarte für das Gelände gibt es beispielsweise im nahen Allee-Center.

Mehr Infos und die Benutzerordnung finden sich auf der Seite des Deutschen Alpenvereins Leipzig.

Von Vanessa Gregor