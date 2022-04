Leipzig

Der Frühling lockt nach draußen – zumindest tagsüber. Wer noch Beschäftigung für den Abend sucht, wird wie immer bei unseren Wochenendtipps fündig. Hier sind sie.

Für Sparfüchse: Steampunk-Frühlingsfest in den Pittlerwerken

Wo vor 130 Jahren der Unternehmer Wilhelm Pittler seine neuesten Werkzeugmaschinen baute, sind am Samstag Tüftler der besonderen Art zu erleben, wenn das Steampunk-Frühjahrsfest des Pittler-Aethersalons ansteht. Von 12 bis 20 Uhr sind in der Halle H kreativ-fantastische Gerätschaften, Apparaturen, Puppen, Literatur und Kunst zu sehen, unter anderem von in der Retrofuturismus-Szene bekannten Namen wie Holgi Infinitus Steamer, Egon Walther Freiherr oder Falco von Orcus. Ein besonderes Schmankerl: das „Tea Pot Race“.

Ab 18 Uhr gibt es außerdem Musik von der Folkswing-Band Buntesfolk aus Dresden, und natürlich ist für Speis und Trank gesorgt. Präsentiert wird die Veranstaltung von den Leipziger Mitgliedern des in Meißen ansässigen Mit Zahnrad & Zylinder e.V. und des Berliner Steampunknoptikums. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag lädt der Pittler-Aethersalon zum Frühlingsfest. Quelle: Pittler-Aethersalon

Für Clubgänger: Release-Konzerte zu Leipziger Alben

Gleich zwei Album-Release-Konzerte von lokalen Musikerinnen und Musikern stehen an diesem Freitag im Leipziger Süden an. Um 20 Uhr geht es zunächst im Werk 2 los, dort lädt der Connewitzer Rapper MCE anlässlich der Veröffentlichung seiner Platte „Bachala“ zum Konzert samt Aftershow-Party. Der 24-Jährige liefert Straßen- und Battle-Rap, der sich neben klassischen Themen auch politisch positioniert. Auf der Bühne wird MCE unterstützt durch ein halbes Dutzend Kollegen seines Labels 7030 Records. Karten gibt’s ab 14,30 Euro unter www.tixforgigs.com, für die Aftershow-Party fallen auf Wunsch weitere 6,60 Euro an.

Nur wenige hundert Meter weiter wird es im Ilses Erika punkrockig: Die 2016 in Leipzig gegründete Riot-Wave-Band Baby Of The Bunch feiert dort lautstark die Veröffentlichung ihres ersten Albums „Pretty But It Has No Use“, das stilistisch noch breiter als ihre bisherigen EPs aufgestellt ist, nichtsdestotrotz aber pure Energie bietet. Los geht es um 22.30 Uhr, im Anschluss wird auch hier gefeiert. Restkarten gibt es ab 11 Euro unter www.tixforgigs.com.

Der Rapper MCE aus Leipzig-Connewitz veröffentlicht sein drittes Album "Bachala". Quelle: André Kempner

Für Familien: „Jan & Henry“ im Haus Auensee

„Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht“ – die meisten Kinder wissen bei diesem Satz, was nun folgt. Ebenso die Eltern, die mit den Kleinen regelmäßig „Das Sandmännchen“ anschauen. „Wwwwas ist denn?“, fragt in gewohnter Weise Erdmännchen Henry seinen Bruder Jan. „Hör doch mal, dieses Geräusch“ und „Ich glaube, ich weiß, was das ist“ sind dann der Startschuss für ein detektivisches Abenteuer. Denn das eigenartige Geräusch hält die beiden vom Schlafen ab. Mit viel Neugier und Fantasie versuchen die Geschwister das Rätsel zu lösen, um danach beruhigt schlafen zu können. Dabei entstehen die komischsten Geschichten für Kinder ab 4 Jahren. In der Produktion vom Theater Lichtermeer vereinen sich Puppen und Menschen zu einem Schauspiel-Ensemble, das vor großem Bühnenbild live spielt, singt, tanzt und auch musiziert.

Die Bühnenshow „Jan & Henry“ beginnt am Sonntag um 16 Uhr im Haus Auensee. Tickets gibt’s online in der Ticketgalerie.

"Jan & Henry" im Haus Auensee Quelle: Martin Reinl

Für Kulturhungrige: ProGohlis präsentiert Jan Flemming Olsen

„Mann auf dem Seil“ heißt das aktuelle Album von Jan Flemming Olsen, den man nicht nur als Gründer der Band Texas Lightning („No No Never“), sondern auch als Imbisswirt Ingo aus der Kult-Serie „Dittsche“ kennt. Der Musiker und Schauspieler bewegt sich auf der Platte zwischen Folk, Pop und Country und nahm sie damals live mit einem Streichquartett auf. Am Mittwoch ist Olsen zu Besuch im Kallenbach in der Gohliser Straße 20, das Konzert wird präsentiert vom ProGohlis e.V.

Los geht es um 20 Uhr, Karten gibt es für 20 Euro (ermäßigt 15) entweder über den Online-Ticket-Shop www.shop-pro-gohlis.de oder telefonisch: (0341) 58 614 714.

Jon Flemming Olsen tritt am Samstag in Leipzig auf. Quelle: Anne de Wolff

Für Neugierige: Preiswürdige Kurzfilme im UT Connewitz

Zwischen all den edlen (und nicht selten auf eine Nominierung hin konzipierten) Filmen bei den Oscars sind sie die heimlichen, sympathischen und authentischen Highlights: die Kurzfilme. Am Freitag zeigt das UT Connewitz die diesjährig nominierten „Shorts“, und zwar zehn an der Zahl. Um 19 Uhr geht es los mit fünf Animationsfilmen (Gesamtlänge: 94 Minuten), um 21 Uhr folgen die fünf Realfilme (Gesamtlänge: 116 Minuten), die vor gut einem Monat ins Rennen um einen Goldenen Jungen gingen.

Karten gibt es für 5,50 Euro je Kurzfilmrolle oder als Kombi-Ticket für 8,80 Euro unter www.utconnewitz.de.