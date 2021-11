Leipzig

Entwarnung im Leipziger Norden: Die am Montag neben einer Tankstelle gefundene, amerikanische 50-Kilo-Sprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstagnachmittag vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft worden. Die am Mittag evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner können in ihre Häuser zurück. „Die Entschärfung war schwieriger als bei anderen Bomben. Wir sagen dazu: Sie ist hart aufgekommen, also auf etwas Hartes gestoßen“, erläuterte Kampfmittelexperte Holger Klemig gegenüber der LVZ: „Dadurch wurde der Zünder in der Bombe gestaucht, das Gewinde war nicht mehr zu verwenden.“

Sprengmeister Klemig, der schon mehr als 200 Bomben entschärfen musste, hat zwar keine Angst in seinem Job. „Dafür aber großen Respekt“, sagte er – und freute sich sichtlich, dass der Einsatz ohne kontrollierte Sprengung des Blindgängers zu Ende gegangen war.

Die Wittenberger Straße von oben. Hier wurde neben einer Tankstelle (roter Pfeil) die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Quelle: André Kempner

Corona-Test am Eingang

Der Fundort des Blindgängers neben der Oil!-Tankstelle in der Wittenberger Straße wurde am Dienstag abgesperrt. In einem sogenannten Polygon von 600 Metern wurde seit dem frühen Morgen die Evakuierung von 641 Personen vorbereitet. Viele waren aber bereits arbeiten. Wer wollte, wurde zunächst in der Notunterkunft im Leibniz-Gymnasium am Nordplatz untergebracht. Dort standen Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sowie der Malteser bereit, um die Menschen zu verpflegen und zu betreuen. „Am Eingang werden alle getestet, damit wir keine bösen Überraschungen erleben“, erläuterte Adrian Ernst vom ASB. Trete ein positiver Fall ein, könne dieser in der oberen Etage isoliert werden.

Betroffene, die sich bereits in Quarantäne befanden, wurden in die Grundschule Portitz gebracht. Überall wurde darauf geachtet, dass die vorgeschriebenen Corona-Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Erst wenn der Sperrbereich menschenleer sei, könnten die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit ihrer Arbeit beginnen, hieß es. Betroffen von den Einschränkungen war auch der Nah- und Fernverkehr auf Schienen.

Kevin Henkel vom Arbeiter-Samariter-Bund testet Brigitta Hanisch am Eingang zum Leibniz-Gymnasium. Quelle: André Kempner

15. Evakuierung für den Hausmeister

„Unter Corona-Bedingungen ist der Einsatz schon etwas Besonders“, befand Axel Schuh, der Leiter der Branddirektion Leipzig, der ansonsten „von Routine“ sprach. Denn solche Einsätze seien ob der vielen Bauarbeiten in und um Leipzig längst „geübte Praxis“. Diesmal war der Sperrkreis zudem recht klein, das Gebiet nicht so dicht besiedelt ist – weshalb auch verhältnismäßig wenige Personen von der Evakuierung betroffen waren. Anders als beim Einsatz in der Brandenburger Straße im Mai 2020, bei dem zunächst von etwa 30 000 Menschen die Rede war. Der vermeintliche Bombenfund entpuppte sich damals allerdings als ein alter Brunnen.

Zur Galerie Eine bei Bauarbeiten gefundene 50-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Leipzig-Eutritzsch wird vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft. Hier Bilder vom Einsatz und der Evakuierung der Anwohner.

Am Dienstag verlief der Einsatz bei aller Vorsicht recht glatt. Die Schüler und Schülerinnen aus dem Leibniz-Gymnasium waren kurz vor Mittag nach Hause geschickt worden. Hausmeister Lutz Lungwitz hatte alles für die Gäste aus der Nachbarschaft vorbereitet. „Wir wissen ja nicht, wie viele Leute kommen“, sagte er. Seit 1992 an der Schule am Nordplatz beschäftigt, war dies bereits seine 15. Evakuation. „Manchmal ging solch eine Aktion bis am nächsten Tag früh um fünf“, erinnerte er sich. Die Turnhalle sei für Rollstuhlfahrer und andere Menschen barrierefrei zugänglich. Für Familien gebe es bei Bedarf Rückzugsräume.

Er kennt sich aus mit Evakuierungen: Hausmeister Lutz Lungwitz in der Turnhalle des Leibniz-Gymnasiums, die zum Notquartier Quelle: André Kempner

Betroffene rechnen mit weiteren Funden

Bis zum frühen Nachmittag waren aber nur wenige Menschen ins Notquartier gekommen. „Ich war erschrocken und überrascht, als plötzlich die Polizei klingelte“, sagte Sabine Thalheim aus der Zerbster Straße. „Wir hätten gedacht, es sind mehr“, erzählte das Ehepaar Petra und Rainer Herwig. Beide gehen davon aus, dass sie solche Überraschungen bald noch öfters erleben – nämlich dann, wenn die Bauarbeiten auf dem Areal des benachbarten Eutritzscher Freiladebahnhofes erst so richtig losgehen. Brigitta Hanisch aus der Berliner Straße besitzt ebenfalls eine gewisse Routine. „Ich war schon dreimal von einer Evakuierung betroffen“, schilderte sie und machte es sich in der Schule mit einem Buch gemütlich: „Ich lese gern und viel, auch in der Straßenbahn“, so die Seniorin.

Die Einsatzkräfte gaben sich viel Mühe. Die Stadt Leipzig hatte vorgesorgt, dass diesmal auch wirklich genügend Toilettenpapier bereitsteht. Denn das hatte sich bei vorherigen Einsätzen als Manko erwiesen. Kurz nach halb fünf kam die Entwarnung, die Menschen konnten in ihre Wohnungen zurück. Fortan rollte auch der Verkehr wieder. Und auch die Tankstelle durfte wieder öffnen.

Petra und Rainer Herwig warten im Leibniz-Gymnasium auf die Nachricht von der Bomben-Entschärfung. Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck