500 Gäste beim Koch Kunst Fest im Werk 2

Leipzig

Die Zufriedenheit in den Gesichtern lag nicht nur daran, dass ihre Eigentümer satt waren. Sondern an der Art, was sie gegessen hatten. Das Koch Kunst Fest hat am Mittwochabend im Werk 2 mit seiner dritten Auflage nach vier Jahren Pause erfolgreich Rückkehr gefeiert.

Spaziergang durch Möglichkeiten

Rund 500 Gäste unternahmen in Halle A einen Spaziergang durch die Möglichkeiten erstklassiger Zubereitung. Die Organisatoren Dominik Brähler und Thomas Marbach schüttelten zahlreiche Hände und kassierten immer wieder Lob. „Ich bin hochzufrieden“, resümierte Brähler, Chef der Blues Agency. „Wir haben gesehen, dass das Konzept funktioniert.“

Erzeugnisse aus der Region

Und das bestand diesmal vor allem aus einer Abmachung mit allen Beteiligten: Jeder der 15 Köche bekam zur Gestaltung der Genussmeile die Vorgabe, bei seinen Kreationen ein Erzeugnis aus regionalem Anbau in den Fokus zu stellen. Das Stichwort Nachhaltigkeit schwebte über allem. HeideKoch, mitten im Wald der Dahlener Heide gelegen, servierte Trüffel-Spaghetti – mit Zutaten der Hofmolkerei Bennewitz und der Eilenburger „Trüffeljäger“.

Zur Galerie 15 Kochkünstler, erlesene Gerichte: Impressionen vom Koch Kunst Fest im Werk 2

Das schmeckte ebenso erlesen wie die Wan-Tan-Suppe des Restaurants 99% Min Wang aus der Kolonnadenstraße (das Hühnchen kam vom Schöneberger Geflügelhof Weber). Geschmackserlebnisse schufen der Wurzener Wildrücken vom Penta Hotel oder das Dessert von Lisa Angermanns Bistroküche „Frieda“ aus Blätterkrokant, Mocca, Sonnenblumenkernen und Karotten. Die arabische Küche des Restaurants Shady bediente sich für seine köstliche Koriander-Kichererbsensuppe bei Minze und Milch aus der Region.

Glücklicher Bio-Bauer Barthel

Zu den herausragenden Speisen gehörte die Beefkrokette mit Kürbis-Kimchi und Minze des Catering-Unternehmens „Rasselbock“. Biobauer Dirk Barthel lieferte dafür das hochwertige, zart im Mund zerfallende Rindfleisch. „Für mich ist es fantastisch zu sehen, was hier aus meinen Produkten gezaubert wird“, sagte der Landwirt, der seinen Hof in Dommitzsch hat.

Ausblick auf 2020

Musik zum Lukullischen lieferte das Duo Arik Dov & Malo, gegessen wurde an Stehtischen oder in loungigen Sofalandschaften. Fazit des Abends: Der Erfolg ermutigt Thomas Marbach und Dominik Brähler, nicht wieder vier Jahre lang zu warten. „Wir planen die nächste Ausgabe für 2021“, so Brähler.

Von Mark Daniel