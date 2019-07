Leipzig

Nach den Protesten in der Leipziger Hildegardstraße in der Nacht zu Mittwoch haben sich am darauffolgenden Abend – nach Angaben von Zeugen und Polizei – etwa 500 Personen zu einer Kundgebung an gleicher Stelle zusammengefunden. Sie wollten ihre Solidarität für den am Mittwoch abgeschobenen kurdischen Syrer bekunden. In der Nacht zuvor war es zu Ausschreitungen gekommen. Bis zu 500 Personen wollten die Abschiebung durch eine Blockade verhindern, gegen 2 Uhr eskalierte die Lage kurzzeitig.

Am Mittwochabend gab es ab 19 Uhr mehrere Redebeiträge. Juliane Nagel (Linke) sprach den Menschen Lob für die nächtliche Aktion und ihre Solidarität aus. Vor Ort waren außerdem Jürgen Kasek, Christin Melcher (beide Grüne), Irena Rudolph-Kokot, Arnold Arpaci (beide SPD) sowie Vertreter der Linksjugend, der Jusos und der Grünen Jugend aus Leipzig.

Auch die Mutter und der Vater des Abgeschobenen kamen zu Wort und schilderten ihre Sicht der nächtlichen Ereignisse: Die Polizei habe die Tür eingetreten und die Frau geschlagen, hieß es. Der Sohn habe seit seinem Aufenthalt in Deutschland versucht, an Integrationskursen teilzunehmen und einen Job zu finden. Abschließend dankten die Eltern der Menge für ihre Solidarität.

Auch das Thema Polizeigewalt stand im Raum. Es wurde sich für eine unabhängige Beschwerde- und Kontrollstelle ausgesprochen.

Die Kundgebung dauerte bis 21 Uhr an. Im Anschluss zogen einige Teilnehmer mit Bannern über die Eisenbahnstraße in Richtung Otto-Runki-Platz. Dabei wurde den Teilnehmern aus einer Gaststätte heraus wohl den Hitlergruß gezeigt. Die Polizei nahm nach Aussagen von Demonstranten die Personalien des Mannes auf.

