5G-Netz in Leipzig wächst

Leipzig

Die Telekom hat in Leipzig ihre ersten 5G-Antennen scharf gestellt. An 18 Standorten gingen die Masten für schnelles mobiles Internet in Betrieb, in den kommenden Wochen soll die Zahl auf 40 wachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Leipzig ist damit die erste Stadt in Sachsen, in der der Mobilfunkanbieter mit 5G am Start ist, und die achte Stadt bundesweit – nach Berlin, Bonn, Darmstadt, München, Köln, Frankfurt/Main und Hamburg.

Die ersten Telekom-Antennen stehen am Leipziger Hauptbahnhof, am Goerdelerring, am Bayerischen Bahnhof, an der Straße des 18. Oktober, an der Dresdner Straße und am Gasometer Nord in der Roscherstraße. Zunächst gehe es um die Versorgung der City und der touristischen Hotspots. „Da, wo die Datennutzung hoch ist, gehen wir im ersten Schritt hin. Dort bauen wir zusammenhängende Gebiete“, erklärte Telekom-Technikchef Walter Goldenits.

Die Karte zeigt die aktuelle 5G-Abdeckung der Telekom in Leipzig. Quelle: Telekom

5G wird auf LTE-Technik „aufgesetzt“

Im November hatte bereits Vodafone seine erste 5G-Antenne in Leipzig in Betrieb genommen. Sie steht in der Holzhäuser Straße in Stötteritz. Im Leipziger Stadtgebiet hat Vodafone bisher 175 Mobilfunk-Masten und im Landkreis Leipzig kommen noch einmal 101 hinzu. Einen Großteil dieser Standorte will das Unternehmen in den kommenden Jahren mit 5G-Technik ausstatten.

Bei der Telekom wird 5G an den bestehenden 4G-Standorten auf die LTE-Technik „aufgesetzt“. 2019 seien in Leipzig mehr als 230 Mobilfunk-Standorte neu gebaut oder erweitert worden. Die LTE-Abdeckung in der Messestadt liegt nach Angaben des Unternehmens inzwischen bei 99,99 Prozent der Einwohner – bundesweit seien es knapp 98 Prozent.

Dresden , Erfurt und Magdeburg folgen 2020

Insgesamt sollen zum Jahreswechsel in Deutschland 450 5G-Antennen der Telekom funken. Ende des kommenden Jahres werden mehr als 1500 Standorte angepeilt. Das Netz soll dann auf über 20 Städte wachsen, darunter auch die Landeshauptstädte Dresden, Erfurt und Magdeburg.

So sehen sie aus: Ein Funkmast mit Modulen für die neue Mobilfunk-Generation 5G steht auf einem Feld bei Günthersdorf. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Wer den neuen Standard nutzen will, muss ein 5G-fähiges Smartphone und einen entsprechenden Handyvertrag besitzen. Die Telekom verspricht Übertragungsraten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. LTE ist mit bis zu 500 Megabit pro Sekunde nur etwa halb so schnell, der UMTS-3G-Standard liegt bei 42,2 Megabit pro Sekunde.

