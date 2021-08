Leipzig

Vorab-Premiere im Cinestar: 160 Leserinnen und Leser der LVZ durften sich den ARD-Film „Dreieinhalb Stunden“ am Dienstagabend bereits vier Tage vor der Fernseh-Ausstrahlung ansehen. Am Rande der Vorführung haben wir sechs Besucherinnen und Besucher gefragt, wie der Mauerbau ihr persönliches Leben prägte.

Maria Adlers Brüder lebten plötzlich in einer anderen Welt

Der Mauerbau verhinderte 25 Jahre lang, dass Maria Adler (84) ihre zwei Brüder treffen konnte. Quelle: Christian Modla

„Ich wollte Ihnen doch nichts vorheulen“, sagt Maria Adler. Schon klingt die Stimme der 84-Jährigen wieder gefasst. „Wissen Sie, ich habe den Mauerbau zunächst völlig unterschätzt. Ich dachte, es gibt doch Flugzeuge, das lässt sich nicht durchhalten.“ Doch die Leipzigerin, damals 24 Jahre alt, sollte ihre zwei Brüder 25 Jahre lang nicht sehen. Erst 1986 durfte sie zu einer Silberhochzeit in den Westen reisen.

1961 hatte sie gerade ihren ersten Sohn auf die Welt gebracht, als die Mauer gebaut wurde. „Zuerst dieses große Glück, dann dieser Schrecken.“ Ihre Brüder waren zehn und 15 Jahre älter als sie. Nach ihrer Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft waren sie in Detmold geblieben. „Für meine Eltern war es noch schlimmer als für mich“, erinnert sich Maria Adler.

Als sie die Brüder dann nach einem Vierteljahrhundert wieder traf, „habe ich mich riesig gefreut“. Aber ihr sei auch schnell klar geworden, dass sich die verlorene Zeit nicht aufholen ließ. „Wir lebten in unterschiedlichen Welten. Manches konnten sie einfach nicht verstehen.“ Warum die Polizei ihren Sohn am 7. Oktober 1989 nach einer Demonstration in einen Pferdestall sperrte, war für seine beiden Onkel schleierhaft. Auch dass Maria Adler als Lehrerin wegen ihrer Westverwandtschaft in den Fokus der Stasi rückte, konnten die Brüder nicht nachvollziehen.

Maria Adlers Mann war noch zwei Tage vor dem Mauerbau in Westberlin gewesen. „Wenn ich das gewusst hätte“, habe er ihr später gesagt, „wäre ich geblieben und hätte euch nachgeholt“. Wäre ihr Leben im Westen besser gewesen? Manchmal fragt sie sich das. „Aber wer kann das schon wissen?“

Mario Klockes Vater war drüben – aber er blieb nicht dort

Sein Vater kehrte nach seiner Flucht trotz Mauerbau in die DDR zurück – sonst wäre Mario Klocke (47) wohl gar nicht auf der Welt. Quelle: Christian Modla

Mario Klocke wäre nicht auf der Welt, hätte sein Vater trotz des Mauerbaus kein Heimweh verspürt. Klocke ist heute 47. Viele Jahre, bevor sein Vater seine Mutter kennenlernte und die beiden in Meuselwitz eine Familie gründeten, war er mit einem Freund in den Westen geflüchtet. Doch er blieb nicht lange. Bei der Rückkehr nahm ihn die Grenzpolizei fest – wegen Republikflucht. „Heute ist mir viel klarer als noch 1989, warum mein Vater den Fall der Mauer so sehr herbeisehnte“, sagt der Sohn. Der Freund hingegen blieb nach der gemeinsamen Flucht und wurde im Ruhrgebiet sesshaft. „Sie haben den Kontakt bis heute gehalten.“

Angelika Pohler überlegte sechs Tage, ob sie in die DDR zurückkehrt

Am Tag, als die Mauer gebaut wurde, war die Leipzigerin Angelika Pohler (70) in Niedersachsen in den Ferien. Sechs Tage lang überlegte der Vater mit ihr und der Schwester, ob sie in die DDR zurückkehren sollen. Quelle: Christian Modla

Angelika Pohler war im Sommer 1961 zehn Jahre alt. Und wie immer verbrachte die Leipzigerin die Ferien auf dem Bauernhof ihres Onkels in Niedersachsen. Zusammen mit ihrer Schwester und ihrem Vater, der seinem Bruder bei der Ernte half. „Nur meine Mutter blieb allein in Leipzig“, erzählt die heute 70-Jährige.

Dann kam am 13. August die Nachricht über den Bau der Mauer. Die Zug-Rückfahrt war für den 19. August gebucht. Sechs Tage und eine Frage: „Der Bürgermeister, der Pfarrer, der Tierarzt des Dorfs – alle kamen sie zum Bauernhof meines Onkels, um mit meinem Vater und uns zu beratschlagen, ob wir hierbleiben sollen. Und wie wir vielleicht unsere Mutter nachholen“, erinnert sie sich.

Handys gab es damals sowieso noch nicht, die Familie besaß in Leipzig aber nicht einmal ein Festnetztelefon. „Meine Mutter heulte sich tagelang die Augen aus.“ Sie wusste nicht, wann sie ihren Mann mit den zwei Töchtern wiedersehen würde. Sie konnte die Alternativen nicht einmal mit ihnen besprechen. Also entschieden Vater und Töchter auf eigene Faust, dass sie die Mutter nicht allein lassen. Als sie nach Leipzig zurückkehrten, waren die Tränen in den Augen ihrer Mutter vor allem Freudentränen.

Monika Seemann-Wahn lebte auf einmal im Sperrgebiet

Monika Seemann-Wahn (63) wuchs im thüringischen Grenzgebiet auf. „Für mich als Kind war das irgendwie auch spannend“, sagt sie. Quelle: Christian Modla

Je strenger das DDR-Grenzregime wurde, desto stärker wirkte sich auf den Alltag von Monika Seemann-Wahn aus. „Der Mauerbau hat mein Leben sehr geprägt“, sagt die heute 63-Jährige. 1958 geboren, wuchs sie im thüringischen Sonneberg auf: von 1961 bis 1972 Sperrgebiet. „Für mich als Kind war das irgendwie auch spannend“, erzählt sie. Freunde und Verwandte, die außerhalb der Sperrzone wohnten, benötigten für einen Besuch einen Passierschein. „Doch ein Kind, das es nicht anders kennt, nimmt das eben hin. Und wir durften ja raus“ – nicht in den Westen, versteht sich. „1972 lebte das Dorf auf“, erinnert sie sich. „Das merkte ich als 14-Jährige deutlich.“

Ingolf Burkhardt war fünf und im Ostsee-Urlaub

Obwohl er am 13. August 1961 erst fünf und im Ostsee-Urlaub war, kriegte Ingolf Burkhardt (65) schnell mit, dass in Berlin eine Mauer gebaut wurde. Quelle: Christian Modla

Im August 1961 war Ingolf Burkhardt mit seinen Eltern im Ostsee-Urlaub. Fünf Jahre war er alt. „Natürlich verstand ich damals nicht, was der Mauerbau bedeutete, aber ich erinnere mich, dass er sich herumsprach.“ Wie sich sein persönliches Leben ohne Mauer entwickelt hätte, könne keiner sagen, findet der heute 65-jährige Leipziger. Für die DDR sei dieser „schmerzhafte Schritt“ aus historischer Sicht aber wohl zum damaligen Zeitpunkt überlebenswichtig gewesen, glaubt er. „Sonst hätte sich die DDR bald aufgelöst.“ Später habe ihn sehr gestört, dass er nicht in den Westen durfte. „Und wenn nur, um zu erkennen, dass das Leben dort auch Schattenseiten hatte.“

Rita Bädes Leben ging weiter – ganz normal

Rita Bäde (73) weiß noch ganz genau, was sie machte, als sie zum ersten Mal vom Bau der Mauer hörte: Sie stopfte Strümpfe. Quelle: Christian Modla

Rita Bäde stopfte Strümpfe, als das Radio die Nachricht vom Mauerbau übertrug. „Der Moment hat sich mir eingeprägt“, sagt die 73-Jährige – auch wenn sie nicht glaubt, dass sich ihr Leben dadurch wesentlich veränderte. 13 Jahre war sie damals alt und lebte in Baalsdorf, das noch nicht zu Leipzig gehörte. „Es waren Sommerferien, ich half meinen Eltern im Kuhstall. Irgendwann ging die Schule wieder los“, erzählt sie. „Wir hatten keine Westverwandtschaft, für uns schien alles normal.“ Später machte sie eine Ausbildung zur Verkäuferin und stieg dann in die Lohnbuchhaltung auf. „Ich glaube, das wäre ohne Mauer genauso passiert.“

