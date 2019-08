Leipzig

Karl Heinewar nicht nur Doktor der Juristerei, Unternehmer, Visionär und Mitglied des Landtags sowie Reichstags. Vor allem hat er auch zehn Töchter und zwei Söhne gehabt. „Wegen des frühen Todes des ersten Sohnes starb leider seine erste Frau – vor Kummer“, so Veronique Töpel. Die Geschäftsführerin des Sächsischen Wirtschaftsarchivs – ansässig in der Plagwitzer Konsum-Zentrale – konnte bei den jüngsten Tagen der Industriekultur eine besondere Ausstellung eröffnen, die auch viele private Facetten jenes Mannes zeigt, der nach ihrer fachkundigen Meinung „ Leipzig zur Industriestadt machte“.

Zum Beispiel sind in den Räumen der Archivverwaltung nun erstmals in Leipzig große Gemälde, Zeichnungen, Pläne und Fotos zu sehen, welche die Ur-Enkelinnen Henriette Rossner-Sauerbier aus Zeitz sowie Christa Haensel aus München zur Verfügung stellten. Ebenso eine Leihgabe von Marion Sarch aus London, die am 10. Januar 2019 extra nach Leipzig gereist war: zum 200. Geburtstag ihres Urahnen!

Erstmals in Leipzig zu sehen sind nun auch diese Gemälde, die die Eltern Karl Heines sowie dessen zweite Ehefrau Friederike (Mitte) zeigen. Im Sächsischen Wirtschaftsarchiv führt Veronique Töpel (rechts) die Besucher gern durch eine neue Ausstellung zu dem Industriepionier. Quelle: Jens Rometsch

„Weltweit verstreut leben heute Hunderte Nachkommen des Industriepioniers“, berichtete die Archivarin. Als 2008 die erste umfassende Heine-Biografie erschienen war, die auf Recherchen des Leipziger Wirtschaftshistorikers Ulrich Krüger basierte, habe der bekannte Stammbaum der Familie noch eine Länge von 2,5 Metern umfasst. „Heute sind wir längst bei gut vier Metern angekommen.“

Auch in Leipzig leben Heines Nachfahren

Heines anderer Sohn starb kinderlos schon 1889 – also nur ein Jahr nach ihm. So kam es, dass die riesige Nachkommenschaft bald durchweg andere Namen erhielt, wobei die in Leipzig ebenfalls bekannte Linie Schomburgk oft dazugehört. „Seine Töchter hat er alle gut verheiratet – oft in die angesehensten Kreise.“

Die Familiengeschichte spielte auch am Samstag eine große Rolle – als der Verein Industriekultur zum nachträglichen Geburtstagsprosit am Karl-Heine-Denkmal im Klingerweg einlud. Markus Krabbe, der Vereinschef und HTWK-Prorektor für Forschung, konnte dort auch viele jüngere Besucher mit einem kühlen Sekt oder Alkoholfreiem überraschen. Überrascht war er selbst, als zu dem Stelldichein die Leipziger Ärztin Dr. Meingard Staude erschien und verriet, dass sie gleichfalls eine Nachfahrin des Industriepioniers ist. „Meine Mutter war als junges Mädchen auf dem berühmten Foto zu sehen, dass zum 50. Jubiläum der Westend-Baugesellschaft 1938 auf der Rodelbahn am Bienitz entstand“, berichtete die Ur-Ur-Ur-Enkelin Heines. Auch dieses Foto ist in der Ausstellung in der Konsum-Zentrale zu sehen.

Neuer Dokumentarfilm und ein Theaterstück

Krabbe verwies darauf, dass der Leipziger Regisseur Tilo Esche gerade einen Dokumentarfilm über den Industriepionier dreht und dabei auch Nachfahren interviewt. „Den ersten Ausschnitt von acht Minuten konnten wir zum Eröffnungsfestival in der Schaubühne Lindenfels sehen – das wird richtig gut.“

Karl Heine ließ nicht nur die Sümpfe im Leipziger Westen durch neue Kanäle trockenlegen – er baute dort sogar eine Dampfschifffahrtsgesellschaft auf. Quelle: Pro Leipzig

Zum sächsischen Jahr der Industriekultur 2020 habe der Verein die Produktion eines Theaterstücks beauftragt, in dem Heine und der Leipziger Bildhauer Max Klinger wichtige Protagonisten sind. Dann soll auch eine Broschüre über Rudolph Sack fertig sein, der auf Drängen Heines 1863 in Plagwitz eine Landmaschinenfabrik gründete. „Wir befragen dafür Zeitzeugen, die beim Nachfolger VEB Bodenbearbeitungsgeräte tätig waren“, kündigte Evelin Müller vom Grünauer Komm-Verein zu Füßen des Heine-Denkmals an.

„Wenn Leipzig Werbung für Unternehmertum machen will, muss die Stadt nur an ihre Altvorderen erinnern“, meinte Krabbe. Zu den 166 Veranstaltungen bei den Tagen der Industriekultur 2019 seien wieder rund 6000 Besucher gekommen.

Von Jens Rometsch