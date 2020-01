Soldaten für ihren Dienst zu danken, scheine im Alltag ein wenig tabuisiert zu sein, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung beim Neujahrsempfang des Ausbildungskommandos des Heeres am Donnerstag in der Messestadt. Er aber danke ihnen ausdrücklich. Auch andere Redner und Gäste warben für mehr Respekt gegenüber Menschen in Uniform.