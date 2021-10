Markkleeberg

Der Wettergott muss ein Wanderfreund sein. Pünktlich zur 7-Seen-Wanderung mit 71 unterschiedlichen Touren durchs Leipziger Neuseenland hielt der goldene Herbst am Freitag mit sternenklaren Nächten und strahlend blauen Himmeln Einzug. Rund 4200 kleine und große Entdecker, Abenteurer, Spaziergänger, Kulturbegeisterte und Wanderprofis waren im Ziel rundum zufrieden.

Eine fast perfekte Veranstaltung

Drei Tage lang haben sie sich, geführt, in Gruppen oder alleine, auf die Suche nach den Zähnen der Ur-Haifische begeben, mit Alpakas gekuschelt, Lachyoga und die Geheimnisse der Kräuterfrau kennengelernt, verborgene Ruinen und wilde Tiere gesehen, sie waren rund um die ehemaligen Braunkohle-Tagebaue und die daraus entstandenen Seen unterwegs. Eine Mammutaufgabe für das Team um Henrik Wahlstadt, den Vorsitzenden der Sportfreunde Neuseenland. „In den vergangenen sechs Wochen haben wir vom Cross de Luxe übers Jedermannradrennen Heideradcup bis zur 7-Seen-Wanderung fünf Veranstaltungen gestemmt und insgesamt 13 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beglückt – das war eine Wahnsinnsleistung“, resümiert Wahlstadt. Und das in Corona-Zeiten mit allen Unwägbarkeiten während der Vorbereitungen. „Dazu gehört auch Mut“, sagt Wahlstadt. Der wurde belohnt, denn „zu 95 Prozent haben wir eine perfekte Veranstaltung abgeliefert.“ Zu den lösbaren Problemen gehörte ein umgefallenes Toilettenhäuschen in Deutzen oder die Wandergruppe, die beim kombinierten Ausflug zu Land und zu Wasser ihr Schiff verpasste. Wer auf Schusters Rappen unterwegs war und in der Klemme saß, der hatte die Nummer einer Notrufhotline und wurde bequem per Bus abgeholt.

Im Team wandert es sich leichter

Erschöpft, aber begeistert von ihren Erlebnissen trudelte nach 19 Stunden auf den Beinen ein Trio im Ziel ein. In der „Wohlfühlzone“ auf dem Gelände der Elektrotechnischen Sammlung in Markkleeberg wurden sie mit Musik vom Moderatoren-Duo Martin und Rob begrüßt. Aufgebrochen waren die drei mit dem Massenstart am Freitag um 18 Uhr, vor sich eine lange Nacht und die XXL-Tour über 102 Kilometer durchs Neuseenland. „Wir haben uns unterwegs zusammengetan, es passte mit dem Tempo und in der Finsternis ist es besser, mehrere Augen zu haben“, erzählte Thomas Gillich. Der Sonnenaufgang nach dem Morgennebel sei traumhaft gewesen, schwärmte er.

Rund 4200 Wanderfreunde aus ganz Deutschland nahme Quelle: Andre Kempner

Gillich war extra aus Karlsruhe angereist und wollte nach einer Verschnaufpause weiter zu seiner Mutter nach Dessau. „Da stamme ich her“, so Gillich. Nach einer kurzen Rast in der Bauhausstadt werde er sich in den Zug zurück setzen, sicher selig schlafen und sich den Wecker stellen, damit er den Sonntagnachmittag gemeinsam mit Frau und Tochter verbringen kann.

Verpflegungsstationen mit „viel Liebe“

Beeindruckt haben den Wanderprofi, der deutschlandweit zu Events unterwegs ist, die vielen, mit privatem Engagement aufgebauten Verpflegungsstationen. „Da steckt viel Liebe drin“, hat er festgestellt. „In der Häufigkeit habe ich das noch nirgendwo erlebt, da hätte man gar nichts selbst mitnehmen brauchen“, stimmte ihm Elke Öffner aus Unterfranken zu. Dritter im Bunde war Jörg Holzmann aus Leipzig, glücklich, den „langen Kanten“ geschafft zu haben. „Das war mein erster 100er“, sagte er. „Eine Herausforderung, aber es hat Spaß gemacht. Ich hatte mich nach einer kürzeren Wandertour 2019 gleich angemeldet und zweieinhalb Jahre drauf gewartet.“ 2020 war die 7-Seen Wanderung ganz ausgefallen, in diesem Jahr vom Frühjahr auf den Herbst verlegt worden.

Bei Mandy Hartmann (33) am Verpflegungspunkt im Seepark Auenhain erfrischen sich (v.l.) Konstantin Wolff, Nicole und Klaus Wünsch. Quelle: Andre Kempner

Kulinarisches mit Blick über den See

In Auenhain genossen neben vielen hungrigen und durstigen Wanderfreunden auch Nicole und Klaus Wünsch, Chef des Markkleeberger Carneval Clubs, mit einem Blick über den Markkleeberger See die kulinarischen Annehmlichkeiten mit Kuchen und Obst, die das Team um Mandy Hartmann servierte. Sie hatten sich auf die 14 Kilometer lange, vom Verein Leipziger Wanderer organisierte Kleeblatt-Tour begeben. Eilig hatte es dort Christian Richter, der sich auf dem letzten Stück seiner 106 Kilometer langen Dreiländerreise XXL lediglich ein schnelles Getränk gönnte – er wollte seine S-Bahn nicht verpassen.

Christian Richter (52) ist die 106 km-Tour gewandert, stärkt sich kurz vor dem Ziel und muss sich beeilen, um seine S-Bahn noch zu bekommen. Quelle: Andre Kempner

Von Gislinde Redepenning