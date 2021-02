Leipzig

Die Eiszeit ist vorbei. Nach zweistelligen Minusgraden erwarten die Leipziger nun frühlingshafte Temperaturen. Für manch einen kommt das etwas plötzlich. Wer also lieber daheim bleiben möchte, für den haben wir eine Reihe von interessanten Tipps. Denn auch zu Hause muss niemandem langweilig werden.

Für Filmemacher und Zocker: Im digitalen Filmklub Junior der Villa Leipzig dreht sich alles um den eigenen Film. Von A wie Aufnahme bis zu Z wie Zensur – hier werden alle Details der Filmproduktion genauer beleuchtet. Dazu denken sich die Teilnehmer Filmthemen und -geschichten aus, experimentieren in Praxis-Kursen mit Kameratechnik, Licht, Ton und Schnitt. Gedreht werden zum Beispiel Real-Filme, Trickfilme und Stop-Motion-Filme. Alle notwendigen Arbeiten und Rollen werden selbst übernommen – bei den einzelnen Filmprojekten übernimmt jeder einen anderen Part. Der Filmklub Junior richtet sich an junge Menschen ab zehn Jahre und startet Freitag um 15.30 Uhr.

Um Gamedesign und Spielkultur dreht es sich im digitalen Spiellabor, das Freitag um 17 Uhr stattfindet und sich an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre richtet. Neue Spielkonzepte, experimentelle Indiegames und die Entwicklung eigener digitaler und analoger Spiele, Grafiken erstellen, eine Story schreiben, Musik komponieren oder Spielmechanismen aufeinander abstimmen – im Spiellabor werden die verschiedenen Aspekte der Spielentwicklung beleuchtet und eigene kleine Projekte und Prototypen erstellt.

An Jugendliche ab 16 Jahre richtet sich der Filmklub, der Freitag 18 Uhr – natürlich digital – stattfindet. Hier werden beispielsweise die Wirkung von Filmen und ihre technische Umsetzung analysiert. Film-Experten geben Einblick in ihre praktisch Arbeit und das Wissen über Drehbuch, Dramaturgie, Filmsprache, Schauspiel und Produktionsabläufe werden vertieft. Zum Anmeldeformular für alle diese Angebote der Villa Leipzig geht es hier.

„Miami Punk – das Game“ ermöglicht es Spielern, bizarre Videospiel-Landschaften zu erkunden. Quelle: Paula Reissig

Zum Erkunden: Eine Inszenierung, ein Spiel, eine ganz neue Erfahrung – das ist, wozu James und Priscilla einladen. In ihrer Inszenierung des Romans „Miami Punk“ stellen sie digitale Bild- und Klangwelten in den analogen Theaterraum des Lofft. Sie untersuchen den Romantext auf seine zahlreichen Perspektiven, erzählen mit aktuellen Popsongs von Einsamkeit und kleinen Utopien, bewegen sich durch bizarre Videospiel-Landschaften und transformieren so eine minimalistische Bühne in ein schillerndes Miami. Wer durch Landschaften und Gebäude streifen und erahnen möchte, was ihre Inszenierung noch alles erzählen könnte – um 19 Uhr sind sie selbst live beim Release per Video dabei, danach wird „Miami Punk – Das Game“ frei spielbar sein. Der Link zum Game wird hier bekanntgegeben.

Die Cammerspiele streamen ihre Premiere des Stückes „Das fantastische Training“. Quelle: Mim Schneider

Für Utopiker: Die Cammerspiele laden für Freitag 20 Uhr zur Online-Premiere des Stückes „Das fantastische Training“. Und darum geht’s: Die Welt ist im Arsch. So viel ist klar. Eine Utopie muss her und zwar schnell, so viel ist auch klar. Blöd nur, dass nicht so ganz klar ist, wie die aussehen soll. Um das herauszufinden stellen sich drei fest Entschlossene der Herausforderung des „Fantastischen Trainings“. Sie trainieren für eine bessere Wirklichkeit, zumindest versuchen sie es. Denn wie genau das gehen soll, steht leider nicht im Handbuch... Tickets gibt es hier, den Link zum Stream erhalten Zuschauer und Zuschauerinnen nach dem Erwerb der Eintrittskarte.

„Brennende Erde“ – ein Dokumentartheater des Schauspiels Leipzig. Quelle: Rolf Arnold

Für Historiker:Die Geschichte des Braunkohle-Tagebaus im Leipziger Südraum steht im Mittelpunkt von „Brennende Erde“ – einem Auftragswerk des Schauspiel Leipzig. Regine Dura und Hans-Werner Kroesinger spannen darin einen weiten Bogen: von der Zeit des Tertiär, in der die Braunkohle entstand, über ihre Bedeutung für die Industrie der DDR und die Folgen für die Menschen der Region bis hin zur Entscheidung für den Kohle-Ausstieg jüngst. Berichte und eigens geführte Interviews, Aktenfunde aus dem Stasi-Archiv und Dokumentationen bilden die Grundlage für ein besonderes Stück Dokumentartheater nicht nur zur Leipziger Zeitgeschichte. Zu sehen ist das Stück Freitag und Samstag ab jeweils 20 Uhr für 24 Stunden. Zu den Tickets und zum Stream geht es hier.

Burg Posterstein lädt zur digitalen Erkundungstour. Quelle: Museum Burg Posterstein

Für Burgherren und -fräulein: Die Burggeister Posti und Stein begleiten Familien mit Kindern auf einer digitalen Erkundungstour durch die Burg Posterstein. Die Burg hat in ihrer mehr als 800 Jahre währenden Geschichte einen merklichen Wandel vollzogen. Bilder, Videos und spannende Geschichten dazu warten in der digitalen Kinderburg.

