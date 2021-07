Leipzig

Der erste Spatenstich lief ohne viel Tamtam. Dabei dürfte es sich um die größte Einzelinvestition in diesem Jahr im Landkreis Nordsachsen handeln. Zwischen 65 und 70 Millionen Euro investiert die Leipziger Stadtbau AG, um in Schkeuditz einen Büroriesen zu errichten. Am Donnerstag war Baustart für das Großprojekt namens „LEJ Campus“.

In vier Gebäuden, die hohen ökologischen Ansprüchen genügen, werden bis Mitte 2023 etwa 700 Arbeitsplätze eingerichtet, erklärte Stadtbau-Vorstand Hannes Koefer. „Dabei handelt es sich nicht um neue Jobs. Vielmehr möchte unser Hauptmieter DHL in Schkeuditz verschiedene Außenstandorte zusammenfassen, um die Abläufe noch effizienter zu gestalten und den Beschäftigten bessere Bedingungen bieten zu können.“

Erweiterung auf über 1100 Jobs möglich

Neben den 22.000 Quadratmetern Büroflächen, welche die Goldbeck Regional Nord-Ost GmbH ab sofort im Auftrag der Stadtbau AG errichtet, gebe es auf dem Grundstück unweit vom Flughafen aber auch noch Erweiterungsmöglichkeiten. „Perspektivisch könnten hier mehr als 1100 Menschen ihre oftmals hoch qualifizierten Tätigkeiten ausüben“, erläuterte Koefer.

Zu den 700 Jobs, die DHL im „LEJ Campus“ unterbringen wird, gehören Bereiche, die sich um die Netzwerk-Planung der Express-Flüge in ganz Europa oder um die Zollabwicklungen für Frachtgüter kümmern. Auch die Fluggesellschaft AeroLogic – eine gemeinsame Tochter von DHL und Lufthansa Cargo – wird die Neubauten nutzen. „DHL ist der größte Arbeitgeber im Landkreis Nordsachsen“, sagte Landrat Kai Emanuel vor Ort. „Eine gesunde Entwicklung des Areals rund um den Flughafen mit modernen Arbeitsplätzen liegt uns sehr am Herzen.“

Er hoffe, dass DHL durch den neuen Campus in Schkeuditz nicht mehr nur als Lärmquelle in der Nacht empfunden wird, meinte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Entgegen aller landläufigen Klischees, die diese Branche mit sich bringt, beschäftigt sich DHL stark mit nachhaltigen Technologien. Auch dem Anliegen, ein attraktiver Arbeitgeber in unserer Stadt zu sein, sehen wir mit Freude entgegen.“

Keine anderthalb Jahre für den Bebauungsplan

Das Campus-Vorhaben lief dabei stets unabhängig von den Ausbauplänen für den benachbarten Airport, betonte Stadtbau-Vorstand Koefer. „Die ersten Ideen gab es vor drei Jahren. Dann wurden verschiedene Standorte, auch in Leipzig, abgewogen.“ Letztlich habe Schkeuditz unter anderem deshalb das Rennen gemacht, weil diese Stadt und das Landratsamt von Beginn an viel Unterstützung für die Ansiedlung signalisierten. „Nicht mal anderthalb Jahre hat Schkeuditz für den Bebauungsplan gebraucht. Und der Stadtrat stimmte quer über alle politischen Fraktionen einhellig zu.“

Im Ergebnis könne nun auf der zwei Hektar großen Fläche ein modernes Ensemble aus einem Mehrzweckbau, drei Bürohäusern und einem Parkhaus entstehen. Das Baufeld liege nahe zum S-Bahnhof Schkeuditz, gleich nördlich der Bundesstraße 6. Auf Wunsch der Kommune werde der Verkehr zum Campus komplett über den Kreisel an der August-Euler-Straße (vor dem DHL-Hub) geführt, also der Freirodaer Weg ausgespart.

Strom für Elektroautos kommt vom Dach

Um den Klimaschutz zu unterstützen, falle der Energiebedarf der neuen Effizienzgebäude sehr niedrig aus und werde teilweise durch Solardächer gedeckt, erläuterte der Investor weiter. Ein eigenes Blockheizkraftwerk nutze Erd- und Biogas, könne ebenso gut mit Wasserstoff betrieben werden. Das Regenwasser werde vor Ort gespeichert und verdunstet, Wände und Fassaden begrünt. Die zunächst 80 E-Ladesäulen im Parkhaus (604 Stellplätze) lassen sich durch Vorinstallationen leicht auf 200 erhöhen. Auch sie verwenden Sonnenstrom von den Dächern.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebe es optimale Bedingungen, die zum Beispiel eine Café-Bar, Erholungs- und Sportbereiche umfassen. Koefer: „Die Raumaufteilung der Büro- und Besprechungszonen lässt sich flexibel ändern. Bei der Planung wurden aktuelle Erkenntnisse zu den Themen Arbeiten unter Pandemiebedingungen und Homeoffice berücksichtigt.“

Von Jens Rometsch