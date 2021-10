700 Mediziner treffen sich am Sonnabend beim Sächsischen Impftag in Leipzig

Leipzig

Rund 700 Anmeldungen liegen schon vor: Infektionsspezialisten aus ganz Deutschland, niedergelassene Ärzte, Arbeitsmediziner und Vertreter des öffentlichen Gesundheitsdienstes treffen sich am Sonnabend (16. Oktober) in Leipzig zum 24. Sächsischen Impftag. Nach dem corona-bedingten Ausfall im vergangenen Jahr wird der fachliche Austausch jetzt nachgeholt. Neben aktuellen Empfehlungen stehen Vorträge zur aktuellen Weltseuchenlage sowie zur Einführung der Masernimpfpflicht 2020 in Deutschland auf dem Programm. Außerdem geht es um Möglichkeiten zur Erhöhung von Durchimpfungsraten.

Da war von Sars-Cov-2 noch keine Rede: Die Professoren Volker Schuster (l.) und Michael Borte beim 21. Sächsischen Impftag im März 2017. Den beiden obliegt auch bei der 24. Auflage der Veranstaltung wieder die wissenschaftliche Leitung. Quelle: Christian Modla

„Gerade die aktuelle Sars-Cov-2-Pandemie zeigt erneut, dass wir uns keine Impfmüdigkeit leisten können“, konstatiert der Kinderarzt Professor Volker Schuster; er ist zusammen mit dem Infektiologen Professor Michael Borte (Klinikum St. Georg) wissenschaftlicher Leiter des Tages. „Nicht zuletzt wegen der zunehmenden Zahl an Impfgegnern ist es wichtig, über Impfschutz zu informieren und darauf hinzuweisen, dass es gerade heute notwendig ist, für einen ausreichenden Schutz zu sorgen“, so Schuster. Ein Thema dreht sich deshalb um diese Frage: Wie kann man mit Argumenten der Impfgegner umgehen?

Von bm