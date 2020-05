Leipzig

Am 23. Mai wird das Grundgesetz der Bundesrepublik 71 Jahre alt. Die Initiative „Aufruf 2019“ begeht diesen Tag mit einer Veranstaltung auf dem Markt – am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr. Motto: „Demokratie verträgt keine Quarantäne – braucht aber uns“. Eine Ausstellung zum Thema wird um 11 Uhr eröffnet. Im Rahmen einer Online-Aktion würdigen 71 Bürger die Bedeutung des Grundgesetzes – zu sehen auf www.aufruf2019.de.

Man wolle aktiv für die Grundwerte der Verfassung und die freiheitliche Demokratie eintreten, sagt der frühere Thomaskirchen-Pfarrer Christian Wolff vom „Aufruf 2019“. „Gerade in einer Zeit, in der Rechtsnationalisten wieder einmal daran gehen, die Grundlagen der Demokratie zu beschädigen, ist es wichtig, den 23. Mai 2020 in besonderer Weise zu begehen.“

