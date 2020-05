800-Quadratmeter-Regel fällt: Große Häuser in Leipzig öffnen wieder

Leipzig

In der Innenstadt hätten am Mittwoch die großen City-Händler wieder alle Verkaufsetagen öffnen können. Aber offenbar konnten nicht alle so schnell umschalten, nachdem überraschend die Beschränkung auf maximal 800 Quadratmeter aufgehoben wurde: Galeria Kaufhof, Mediamarkt und Decathlon reagierten postwenden, Breuninger, Peek & Cloppenburg sowie Sportscheck wollen noch in dieser Woche nachziehen. Großanbieter Primark gibt noch kein Lebenszeichen von sich.

Auch viele Kunden wurden offenbar von der Entwicklung überrascht. Denn der Ansturm auf die Läden hielt sich in Grenzen. Warteschlangen gab es gegen Mittag fast nur an Bratwurstständen – ansonsten überall schleppendes Geschäft.

Über die Rolltreppen im Innenhof sind übergangsweise auch die oberen Etagen anderer Großanbieter zu betreten. Quelle: André Kempner

„Es kommen nicht mehr Kunden als an den Tagen zuvor“, schilderte Manuel Hotz, Filialleiter von Sportanbieter Decathlon in der Petersstraße, die Lage. Hotz hatte am frühen Morgen alle Absperrbänder an der Treppe zur zweiten Etage abgenommen. „Wenn die Cafés und Restaurants wieder offen haben, werden auch wieder mehr Kunden kommen“, hofft der Händler.

Ein paar Meter weiter waren beim Schuhhändler Görtz die seit Tagen abgesperrten Bereiche nicht zugänglich. „Wir haben von der City-Gemeinschaft die Info erhalten, dass wir erst ab dem 15. Mai öffnen“, erzählte eine Verkäuferin.

Modehäuser wollen öffnen

Auch im Modehaus Peek & Cloppenburg waren gestern nur 800 Quadratmeter Verkaufsfläche nutzbar – die Rolltreppen in das Untergeschoss und die Obergeschosse außer Betrieb. „Wir werden wahrscheinlich ab Freitag wieder komplett geöffnet haben“, meinte eine Verkäuferin.

Ähnlich war es bei Breuninger am Markt: Auch dort waren die Rolltreppen noch wie vor abgesperrt. Aber ab Donnerstag werde auch dort wieder verkauft, so ein Verkäufer. „Wir müssen noch einige organisatorische Dinge klären.“

TK Maxx will am 14. Mai öffnen. Quelle: André Kempner

Auch in der Hainstraße haben große Anbieter offenbar Schwierigkeiten, ihre Häuser schnell hochzufahren. „Wir freuen uns, dich wieder am 14. 5. begrüßen zu dürfen“, war dort zum Beispiel bei TK Maxx zu lesen. Am Mittwoch war noch das gesamte Haus dicht.

Beim Handelsriesen Primark das gleiche Bild: Dort waren gestern nicht nur die Türen dicht, sondern auch die Jalousien heruntergelassen. „Store vorerst geschlossen“, war auf einem Schild zu lesen. Wann sich das ändert, wurde nicht verraten.

Trotz Logistikproblem geöffnet

Ganz anders in den Höfen am Brühl. Dort haben die Großanbieter wieder alle Etagen geöffnet. Beim Elektroriesen Mediamarkt war das Einkaufen auf der gesamten Fläche ohne Probleme möglich; bei New Yorker sowie H & M blieben zwar die Rolltreppen außer Betrieb, aber die oberen Etagen waren über die Treppen ringsum erreichbar. „Es ist logistisch nicht ganz einfach, alles von jetzt auf gleich zum Laufen zu bringen“, hieß es.

Der Handelsriese Galeria Kaufhof gehört zu den ersten großen City-Händlern, die komplett geöffnet haben – bis auf das Restaurant und die Toiletten. Quelle: André Kempner

Alle Verkaufsflächen geöffnet hatte gestern auch Galeria Kaufhof. Nur das Restaurant und die Toiletten waren noch dicht. Aber ab Montag soll auch das wieder funktionieren.

Auch Sportscheck fährt wieder hoch. „Bei uns kann jeder Kunde, der etwas Bestimmtes sucht, in Begleitung eines Verkäufers in die anderen Etagen gehen“, erfährt man dort am Eingang. Doch für alle anderen waren auch am Mittwoch nur 800 Quadratmeter im Erdgeschoss zugänglich. „Ab Freitag wird wieder alles komplett offen sein“, versicherte eine Verkäuferin.

Von Andreas Tappert