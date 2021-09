Leipzig

Um 14.46 Uhr herrschte dann doch Stille. Mit einem Moment des Schweigens haben am Sonnabend rund 80 Vertreterinnen und Vertreter der mitteldeutschen Politik, Wirtschaft, Bundeswehr, Polizei, Bildung und Kultur im Garten des US-Generalkonsulats in Leipzig der Opfer des Terrors vom 11. September 2001 gedacht. Kurz zuvor waren noch Rufe aus der benachbarten Wächterstraße zum Konsulat gedrungen. „Shame, Shame, Shame“, brüllten etwa 50 Demonstranten hinter den Absperrungen, unter ihnen viele Geflüchtete aus Afghanistan, während der amerikanische Generalkonsul Ken Toko drinnen von seinen Erinnerungen sprach.

14.46 Uhr zeigte die Uhr in Mitteleuropa auch vor 20 Jahren, als sich um 8.46 Uhr Ortszeit New York das erste Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers bohrte. „Der 11. September 2001 hat sich tief in unser Gedächtnis eingebrannt“, sagte Toko in seiner Gedenkrede zu den Gästen. „Sie alle können sich noch genau erinnern, wo Sie waren und was Sie getan haben, als Sie die Bilder erreichten.“ Um 9.03 Uhr Ortszeit krachte ein zweiter Flieger in den Südturm. 9.37 Uhr schlug Flight 77 von American Airlines in das Pentagon ein. 10.03 Uhr stürzte der Flug United Airlines 93 in Shanksville, Pennsylvania, ab.

„Die Bilder aus Afghanistan sind herzzerreißend“

„Wir denken an die Familien und Freunde der fast 3000 Opfer aus mehr als 90 Ländern, auch aus Deutschland“, betonte Toko. „Sie leiden bis heute unter dem Verlust.“ Er erinnerte an die Rettungskräfte, Polizisten, Feuerwehrleute. „Viele dieser Helden litten danach unter den Folgen ihres Einsatzes. Sie sind ebenso Opfer der Terroranschläge.“ Toko, seit gut einem Jahr in Leipzig im Amt, wurde in New York City geboren. „Die Anschläge treffen mich persönlich.“ In New Jersey, auf der anderen Seite des Hudson River, habe er die mächtigen Rauchsäulen gesehen. „Die Welt rückte zusammen. Wir Amerikaner waren tief berührt von der Anteilnahme und Unterstützung aus der Welt, insbesondere aus Deutschland“. Hier sei jetzt eine Gelegenheit, dafür Danke zu sagen.

Nach der Demo: „Raus, raus! Taliban muss raus aus Afghanistan!“ ist noch auf einem Plakat zu lesen. Während im US-Generalkonsulat des 9. September 2001 gedacht worden war, hatten etwa 50 Menschen vor dem Gelände demonstriert. Dann war auch hier Stille eingekehrt. Quelle: Mathias Wöbking

Angesichts des gemeinsamen Einsatzes für „Freiheit, die Würde eines jedes Einzelnen und die Menschenrechte“ seien es bittere Nachrichten, „die uns aktuell aus Afghanistan erreichen“, sagte Toko. „Die Bilder sind herzzerreißend und schockieren uns zutiefst.“ Draußen, auf der anderen Seite der Absperrung, war auf einem Plakat zu lesen: „Stand up again, USA. Don’t give up the fight against Taliban“ – „Steh wieder auf, USA. Gib den Kampf gegen die Taliban nicht auf.“ Doch so konkret erreichte die Botschaft aus der Wächterstraße nicht den Konsulatsgarten.

Von Mathias Wöbking