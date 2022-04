Leipzig

Wenn in Leipzig das 9-Euro-Ticket eingeführt wird, wollen 81 Prozent der Leipzigerinnen und Leipziger es nutzen und erstmals oder verstärkt mit Bus und Bahn fahren. Das hat eine Umfrage des Leipziger Marktforschungsinstitut O.trend unter 600 repräsentativ ausgewählten Leipzigerinnen und Leipzigern ergeben.

Mehr Bus- und Bahnfahrten in der Freizeit

Das 9-Euro-Ticket soll im Juni kommen und bundesweit für den Nahverkehr gelten. Ein Großteil der zusätzlichen Fahrten mit Bus und Bahn würde bei den Wechselwilligen dann auf die Freizeit entfallen. Die Befragten in Leipzig würden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 32 Prozent Wege in der Freizeit, zu 26 Prozent Ausflüge und zu 20 Prozent ihren Einkauf oder tägliche Erledigungen zurücklegen. Für den Weg zur Arbeit oder Ausbildungsstätte hingegen würden nur 18 Prozent verstärkt Bus und Bahn nutzen. Dieser Effekt der überwiegenden Freizeitnutzung spiegelt sich auch in der Altersstruktur wider, da vor allem Jüngere und Ältere verstärkt öffentliche Verkehrsmittel nutzen würden.

Zusätzliche Ausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Befragung ergab weiterhin, dass die Leipzigerinnen und Leipziger aufgrund des 9-Euro-Tickets auch zusätzliche Ausflüge zu den schon geplanten unternehmen würden. 70 Prozent sagten, dass sie zusätzliche Ausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln beabsichtigen. Davon wollen 22 Prozent innerhalb Deutschlands verreisen, 40 Prozent innerhalb Mitteldeutschlands und 34 Prozent in Leipzig.

Häufiges Umsteigen hält von Wechsel zum ÖPNV ab

Aktuell steigen 46 Prozent der Leipzigerinnen und Leipziger an mindestens einem Tag der Woche in Bus und Bahn. Von den Wechselwilligen nutzen 30 Prozent das Auto für dienstliche Wege, 50 Prozent hauptsächlich für private Wege. Als häufigste Antwort bei nicht wechselwilligen Autofahrenden, warum sie nicht umsteigen würden, wurde „Zu viele Umstiege auf meinen Wegen“ genannt, kurz gefolgt von „Ist zu unflexibel“. Bei den Radfahrenden war der häufigste Grund zur Nichtnutzung des Tickets „Ich fahre einfach gern Fahrrad.“

Die Befragungen haben am 13. und 14. April per Mail und im bevölkerungsrepräsentativen Umfrage-Panel von O.trend stattgefunden.

Von Kerstin Decker