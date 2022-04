Leipzig

An dem für Juni angekündigten 9-Euro-Monatsticket wird offenbar immer noch mit heißer Nadel gestrickt: Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) teilte am Montag mit, dass der konkurrenzlos günstige Fahrschein auch für Schüler-, Studenten und Jobtickets gelten soll. Dies habe der Branchenverband VDV dem MDV signalisiert.

Am Montag wurde auch bekannt, dass der Bund die Kosten des Tickets deckeln will – wenn mehr Fahrgäste als geplant das Angebot nutzen, würden diese Kosten dann bei Ländern, Kommunen und Verkehrsunternehmen landen, heißt es in Berlin.

„Drei-Säulen-Strategie“ wird verhandelt

Nach LVZ-Informationen verhandelt der Bund hinter den Kulissen intensiv über mehrere Milliardenzuwendungen an die deutschen Nahverkehrsunternehmen. Eine zentrale Säule dabei ist ein dritter Rettungsschirm, mit dem der Bund die coronabedingten Mehrkosten der Nahverkehrsunternehmen ausgleichen will. Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren sollen diese Kosten wieder zu jeweils 50 Prozent von Bund und Ländern geschultert werden.

Darüber hinaus wird auch über einen Energiepreisausgleich gesprochen, mit dem der Bund den Nahverkehrsbetrieben die kriegsbedingt stark gestiegenen Treibstoffkosten abfedern will. Auch diese Verhandlungen seien noch nicht final gelaufen, heißt es bei Beteiligten. Hinzu kommen dann noch die Kosten für das 9-Euro-Monatsticket, die der Bund mit 2,5 Milliarden Euro beziffert und komplett schultern will. Experten sprechen deshalb von einer „Drei-Säulen-Strategie“ zur Stabilisierung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Dulig: 1,2 Milliarden für dritten Corona-Rettungsschirm

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) machte am Sonntag bekannt, dass der Bund aktuell versucht, seine Belastungen bei zwei der drei Säulen zu reduzieren: Für den dritten Corona-Rettungsschirm sollen demnach nur noch 1,2 Milliarden Euro fließen und damit 400 Millionen Euro weniger als zugesagt, erklärte er. Und der zugesagte Ausgleich für kriegsbedingte Mehrkosten, Inflationseffekt und Leistungsanpassungen solle komplett unter den Tisch fallen, so Verkehrsminister Dulig.

Damit würden Mehrkosten von 1,5 Milliarden Euro auf die Bundesländer verlagert. In der grünen Bundestagsfraktion war am Montag sogar von 1,9 Milliarden Euro die Rede, die die Ministerien in Berlin einsparen wollen. Die Länder seien nicht in der Lage, diese ungeplanten neuerlichen Lasten zusätzlich auszugleichen, heißt es.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) sieht die Finanzierung des 9-Euro-Tickets gefährdet. Quelle: Sebastian Kahnert (dpa)

Für Dulig wackelt damit die Finanzierung des 9-Euro-Tickets. Denn ohne die versprochene auskömmliche Finanzierung der drei Nahverkehrssäulen werde die Einführung des 9-Euro-Tickets nicht funktionieren, so der Sachse. „Doch wer bestellt, muss auch zahlen“, forderte der SPD-Politiker am Sonntag in Dresden.

Bund will Mehrkosten des 9-Euro-Tickets deckeln

Zusätzlich wurde am Montag bekannt, dass der Bund die Gesamtkosten für das 9-Euro-Ticket auf 2,5 Milliarden Euro deckeln will. „Wenn, wie erwartet, viele Menschen das Ticket nutzen wollen und dafür zusätzliche Züge und Busse bereitgestellt werden müssen, will der Bund das Geld dafür nicht aufbringen“, erklärte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Hier wird ganz klar versucht, die Kosten bei Ländern, Kommunen und Verkehrsunternehmen abzuladen.“ Die Befürchtung: Verkehrsverbünde müssten ihre Angebote verkleinern, wenn ihr Finanzierungsloch am Ende des Jahres schlichtweg zu groß werden sollte.

Beim MDV heißt es, dass man die Differenzen zwischen Bund und Ländern nur aus der Presse kenne. Klar sei allerdings, dass es das 9-Euro-Ticket nur geben könne, wenn die Finanzierung dafür gesichert ist. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sieht dies ähnlich. „Für die Verkehrsunternehmen und -verbünde ist entscheidend, dass zum 1. Juni 2022 die erforderliche Liquidität sichergestellt ist“, erklärte am Montag ein VDV-Sprecher auf LVZ-Anfrage. „Bund und Länder müssen sich hier verständigen.“

LVB: Bund steht in der Verantwortung

Aus Sicht der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) unterstreicht das 9-Euro-Ticket, wie wichtig dem Bund der öffentliche Nahverkehr ist. „Als Mobilitätsdienstleiter begrüßen wir grundsätzlich jede politische Idee, die die Verkehrswende nachhaltig gestaltet und den ÖPNV insgesamt stärkt“, betonte Sprecher Marc Backhaus am Montag. „Für die Verkehrsunternehmen ist eine auskömmliche Finanzierung eines solchen Tickets unabdingbar, inklusive kurzfristiger Abschlagszahlungen, um die Liquidität der Unternehmen zu sichern. Der Bund steht hier in der Verantwortung. Wer Ideen umsetzen will, muss diese auch finanzieren.“

