Leipzig/Wittenberg

Über dem großen Leipziger Jubiläum zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution brauen sich im Vorfeld dunkle Wolken zusammen. Grund: Eine geplante Festrede zur Revolution in der DDR am 9. Oktober von Linken-Spitzenpolitiker Gregor Gysi in der Peterskirche sorgt bei Bürgerrechtlern für helle Empörung. Dass ausgerechnet der letzte SED-Chef in jener Stadt, in der im Herbst 1989 das Ende der SED-Herrschaft eingeleitet wurde, eine Laudatio auf den historischen 9. Oktober 1989 halten soll, macht viele Bürgerrechtler fassungslos. In ihrer Wut haben sie am Freitag einen offenen Brief verfasst, der lvz.de. im Wortlaut vorliegt und der sich explizit gegen Gysis Auftritt am 9. Oktober in Leipzig richtet.

Darin heißt es: „Wir können nicht glauben, dass die Geschichtsvergessenheit bereits so weit fortgeschritten ist, dass nun schon diejenigen zu Festreden eingeladen werden, die Revolution und Einheit mit aller Entschiedenheit zu verhindern suchten.“ Es sei zynisch und empörend, dass dieser Auftritt ausgerechnet in einer Leipziger Kirche geplant ist. „Offenbar ist es nötig, künftig noch entschiedener auf die Verbrechen und die historische Verantwortung der SED hinzuweisen. Das werden wir tun“, drohen die Unterzeichner an. Zu den Initiatoren des Aufrufs gehören Frank Ebert ( Robert-Havemann-Gesellschaft), der renommierte Berliner Historiker und DDR-Forscher Ilko-Sascha Kowalczuk und der Bürgerrechtler Uwe Schwabe (Leipziger Bürgerarchiv). Unterschrieben haben bereits rund 500 Persönlichkeiten, darunter Liedermacher Wolf Biermann, Ex-Stasiunterlagenchefin Marianne Birthler; der Historiker Rainer Eckert, Grünen-Politiker Werner Schulz und die Leipziger Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns (Stiftung Aufarbeitung).

In den letzten 30 Jahren, so eine weitere Kritik , habe Gysi als wichtigster Funktionär der mehrfach umbenannten SED die Aufarbeitung der SED-Diktatur persönlich und als Funktionsträger behindert. „Dass er dennoch zu einem der gefragtesten Politiker, vor allem in Deutschlands Salons und Talkshow wurde, verdankt er nicht nur seinem Talent, sondern auch der Freiheit, für die am 9. Oktober 1989 zehntausende Menschen mit größtem Risiko auf die Straße gegangen sind.“ Von der heute gelebten Demokratie und Freiheit, für die die Demonstranten auf die Straße gegangen sind, profitieren eben auch jene, die auf der anderen Seite standen – und das ist gut so, fügen die Unterzeichner an.

In der aufgeheizten Anti-Gysi-Stimmung erhalten der Linken-Politiker und seine Einlader von der Leipziger Philharmonie, die in der Peterskirche den musikalischen Rahmen bieten, aber auch Unterstützung von prominenter Seite. So hat sich der Wittenberger Theologe und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer gegen eine nachträgliche Ausladung Gysis gewandt. „Das käme einer Zensur gleich“, sagte Schorlemmer lvz.de. „Niemand ist genötigt in jenes Konzert in der Peterskirche zu gehen. Eine Verhöhnung durch sein Auftreten kann ich nicht erkennen.“ Nach seinen Erfahrungen, so Schorlemmer, könne er sagen: „Auch Gregor Gysi ist in der Friedlichen Revolution befreit worden, befreit auch von den Einmauerungen in einer Ideologie und Praxis des Marxismus-Leninismus.“ Die SED-PDS, jetzt die Linke, sei längst keine Kaderpartei mit einem ideologischen Programm mehr.

Von André Böhmer und Olaf Majer