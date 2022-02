Leipzig

Das altehrwürdige Instrument erinnert sie an ihre Eltern. Die leisteten sich den Salon-Flügel aus der Darmstädter Pianofortefabrik Heinrich Arnold zu ihrer Silberhochzeit Mitte der 1930er-Jahre. Nach dem Tod von Vater und Mutter ging das gute Stück in den Besitz der Tochter über. Doch jetzt muss sich Mia-Elisabeth Krüger von ihrem geliebten Flügel trennen. „Es geht nicht anders“, sagt die 94-Jährige. „Im Betreuten Wohnen habe ich leider keinen Platz dafür.“

Seit 70 Jahren ist Mia-Elisabeth Krüger LVZ-Abonnentin. Die Lektüre der Zeitung ist ein Muss an jedem Morgen. Quelle: Dominic Welters

Seit Wochen macht sich die gebürtige Güstrowerin Mia-Elisabeth Krüger Sorgen. Was soll nur aus dem klingenden Möbel werden? In Kürze wechselt sie aus ihrer Dreiraumwohnung in Probstheida in zwei Zimmer im Zentrum-West. „Ich würde den Flügel am liebsten an eine staatliche oder private Schule verschenken. Oder an einen gemeinnützigen Verein, der mit jungen Menschen arbeitet und etwas für die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen übrig hat“, sagt die rüstige Seniorin. Ob denn die LVZ, die sie und ihr unterdessen verstorbener Mann Ulrich vor 70 Jahren gleich nach dem Umzug aus dem Mecklenburgischen nach Leipzig abonnierten, bei der Suche nach einem Abnehmer helfen könne? Die Antwort lautet: „Das machen wir gern!“

Rund Quelle: Dominic Welters

Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass jemand einen Flügel verschenken möchte, um etwas für die (inter-)kulturelle Entwicklung junger Menschen zu tun. Und außerdem ist Mia-Elisabeth Krüger keine Unbekannte. Die studierte Philologin gehörte bald nach der Wende zu den Gründungsmitgliedern des Senioren-Interessenverbandes Graue Löwen, leitete den eingetragenen Verein etliche Jahre, saß im Landesseniorenbeirat und wurde wegen ihres ehrenamtlich-sozialen Engagements 1999 vom damaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf mit dem Bundesverdienstkreuz dekoriert.

Die Eltern von Mia-Elisabeth Krüger schafften sich das Tasteninstrument aus Anlass ihrer Silberhochzeit an. Quelle: Dominic Welters

Den Flohwalzer bekommt Mia-Elisabeth Krüger auf dem rund 85 Jahre alte Tasteninstrument noch immer prima hin. „Mehr lässt die Gicht in den Fingern leider nicht mehr zu“, sagt sie wehmütig. Ja, was waren das für Zeiten, als sie zusammen mit der Mutter und den beiden großen Brüdern Hausmusik machte und der Vater das überschaubare Publikum bildete! „Ich würde mich freuen, wenn der Flügel unter Leute käme. Da kann er vielleicht noch Gutes bewirken.“

Was potenzielle Abnehmer des Präsentes wissen sollten: Das Instrument muss sicherlich überarbeitet und ganz bestimmt gestimmt werden. Und der Abtransport wird nur mithilfe einer Fachfirma vonstattengehen können. Kosten werden demzufolge trotzdem anfallen. Wer Interesse hat: Die LVZ vermittelt den Kontakt zu Mia-Elisabeth Krüger. Am besten eine E-Mail schicken an: lokalredaktion@lvz.de.

Von Dominic Welters