Leipzig

Die Ticket-Preise der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) sind zu hoch, um die Verkehrsbelastung der Innenstadt deutlich zu verringern – zu diesem Fazit kommt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) bei einem Vergleich der Ticket-Preise in 21 deutschen Großstädten. In Dresden sei dies anders, heißt es in dem Ranking. „Im gesamten Test hat sich Dresden häufig einen der ersten Plätze bei den günstigsten Preisen gesichert, während Leipzigs Ticketpreise häufig auf einem der hintersten Plätze zu finden sind.“

Dresden deklassiert Leipzig

Im Vergleich mit allen 21 Städten schaffte es Dresden durchweg, unter dem Durchschnittspreis zu liegen. Lediglich bei der Kinderfahrkarte (Einzelfahrt ermäßigt) lag Dresden 11 Cent über dem Durchschnitt der 21 Städte. In dieser Kategorie liegt Leipzig an der bundesweiten Spitze mit 39 Cent unter dem Durchschnitt.

Über dem Dresdner Niveau liegt Leipzig mit seiner 3 Euro teuren Einzelfahrkarte Erwachsener (Dresden 2,50 Euro/Durchschnitt 2,88 Euro), mit seiner Tageskarte Erwachsener für 8 Euro (Dresden 6,50 Euro/Durchschnitt 7,30 Euro), mit seiner Wochenkarte Erwachsener für 28,30 Euro (Dresden 21,90 Euro/Durchschnitt 27,15 Euro) und seiner Monatskarte Erwachsene für 82,10 Euro (Dresden 63,60 Euro/Durchschnitt 80,60 Euro). Deutlich günstiger ist in Leipzig die Einzelfahrkarte Kind mit 1,20 Euro (Dresden 1,70 Euro/Durchschnitt 1,59 Euro).

LVB verweist auf günstige Vielfahrer-Angebote

„Im aktuellen Vergleich werden ausschließlich Ticketangebote für Spontannutzer verglichen, nicht jedoch rabattierte Angebote wie Abo Flex oder das günstige Vielfahrer-Angebot für die Mehrheit unserer Kundschaft, wie Abo-Kunden“, kommentiert Sprecher Marc Backhaus von der Leipziger Gruppe das ADAC-Ranking. „Der Vergleich zeigt aber, dass in Leipzig vor allem Kinder besonders günstig fahren, Einkommensschwachen bieten die LVB, als eines der wenigen Verkehrsunternehmen in Deutschland, sogar ein 365-Euro-Ticket. Mit Sonderaktionen wie 3 für 2 bieten die LVB besonders den Menschen ein attraktives Angebot, die regelmäßig unser nachhaltiges Mobilitätsangebot nutzen und so das Klima schützen.“

Von Andreas Tappert