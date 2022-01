ADAC Sachsen beschwört Leipzigs Oberbürgermeister: Keine Radstreifen auf dem Ring

Leipzig

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club Sachsen (ADAC) versucht Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) von seinem Vorhaben abzubringen, Leipzigs westlichen Innenstadtring für Radfahrer zu öffnen und dafür dort den Autoverkehr auf nur noch eine Fahrspur zu reduzieren. In einem Brief an Leipzigs Stadtoberhaupt heißt es, mit diesem Schritt werde „das über viele Jahre vorhandene und funktionierende Verkehrssystem zerstört und die Erreichbarkeit der Arbeitsstätten, Geschäfte und Parkhäuser der Innenstadt erschwert“. Denn der Ring habe die Aufgabe, den Verkehr von zehn einmündenden Hauptverkehrsstraßen zu verteilen.

„Autofahrer weichen ins Nebennetz aus“

„Die kleine Gruppe der fordernden Radfahrer, die lautstark mit gefährlichen Aktionen wie am Hauptbahnhof und auf dem Innenstadtring Forderungen stellen, findet mehr Gehör als die große Gruppe von Verkehrsteilnehmern mit 268 000 zugelassenen Kfz, die sich mit Aktionen zurückhalten“, heißt es weiter in dem von Vorstandsmitglied Helmut Büschke unterzeichneten Schreiben.

Vielfältige wissenschaftliche Untersuchungen würden belegen, dass Verkehrseinschränkungen im Hauptnetz zur Belastung des oft verkehrsberuhigten Nebennetzes führen. Auch viele Stopps an roten Ampeln und Staus würden zur Mehrbelastungen der Umwelt führen. „Der Zuwachs von jährlich rund 5000 neuen Kraftfahrzeugen in Leipzig muss doch auch Ihnen zu denken geben, dass ein genereller Verzicht auf die Nutzung des eigenen Autos für viele Bürger der Stadt Leipzig keine Option darstellt“, schreibt der ADAC-Vorstand dem Oberbürgermeister ins Stammbuch.

„Die Verantwortlichen der Stadt Leipzig müssen endlich die Veränderungen der Benutzung der Verkehrsmittel durch Corona zur Kenntnis nehmen“, heißt es weiter. „Das Auto ist nach wie vor das beliebteste Verkehrsmittel, es wird bundesweit für den Großteil aller Wege genutzt und mit ihm werden auch weiterhin die meisten Kilometer absolviert. In Corona-Zeiten nutzen nur noch in der Regel die Menschen den öffentlichen Verkehr, die keine Alternative haben.“

„Verkehrsklima wird leiden“

Von der geplanten Veränderung werden aus Sicht des ADAC besonders junge Eltern beeinträchtigt, die ihre Kinder in Kitas und Schulen abgeben oder verschiedenste außerschulische Aktivitäten koordinieren müssen und deshalb häufig auf die Autobenutzung angewiesen sind. „Besonders hart trifft Ihre Verkehrspolitik aber die älteren Menschen, die nicht mehr das Fahrrad benutzen, aber mit dem Auto am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen“, teilt der ADAC-Mann dem Oberbürgermeister mit. „Vergessen werden auch die vielen Bürger der Stadt, die in den Randlagen wie Engelsdorf, Rückmarsdorf und anderen Ortsteilen wohnen und auf das Auto angewiesen sind.“ Deshalb bittet der Club den OBM, „die geplante Maßnahme nicht umzusetzen“.

Aus Sicht des ADAC wird die angekündigte Veränderung den Kraftfahrzeugverkehr weiter vom Leipziger Promenadenring verdrängen, obwohl die Alternative Mittler Ring noch nicht komplett ausgebaut ist und dies nach Stand des Verkehrsentwicklungsplanes 2030 auch nicht geplant sei. „Nur Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung zu treffen, Radfahrern den Verkehrsraum der Autofahrer zu geben, führt nicht zu einem besseren Miteinander dieser Verkehrsteilnehmerarten“, warnt Büschke.

Von Andreas Tappert