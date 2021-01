Die Wundtstraße ist Leipzigs Tor nach Süden und von Autos stark frequentiert. Trotzdem will die Stadt jetzt weitere Teile einspurig machen, um Radspuren einzurichten. Der ADAC Sachsen fordert, den Plan zu den Akten zu legen. Die Details.

Verkehrspolitik in Leipzig

