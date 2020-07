ADAC warnt vor Radfahrstreifen auf der Leipziger Zeppelinbrücke

Leipzig

Auf der Zeppelinbrücke sollen im nächsten Monat in beide Richtungen temporäre Radfahrstreifen abmarkiert werden (die LVZ berichtete) – doch jetzt stemmt sich der Allgemeine Deutsche Automobil-Club ( ADAC) gegen den Plan. Das Projekt werde nicht nur zu Staus auf der Jahnallee führen, weil dafür zwei Autofahrspuren wegfallen, sondern auch die Radfahrer zusätzlich gefährden, heißt es dort. Umweltverbände und Leipzigs Radfahrer-Club haben die Radfahrstreifen gefordert, um das Konfliktpotenzial zwischen Radlern und Fußgängern zu verringern, die sich auf der Brücke bislang Bereiche teilen müssen.

20 000 Autos täglich

„Die Jahnallee muss den Verkehr der B 87/B181 sowie aus Grünau und Rückmarsdorf von der Lützner-Straße/ Merseburger Straße aufnehmen“, zählt Sachsens ADAC-Vorstand Helmut Büschke auf. „Die Jahnallee hat dadurch eine Verkehrsbelegung von täglich rund 20 000 Fahrzeugen. Das erfordert einen vierstreifigen Straßenquerschnitt, um Staubildung zu verhindern.“

Außerdem würden viele motorisierte Fahrzeugteilnehmer die beabsichtigten Veränderungen als Provokation werten. Dies würde das Verkehrsklima weiter verschlechtern, was niemand wolle. „Es darf auch nicht vergessen werden, dass von Oktober bis April durch Regen und Schnee viele Radfahrer auf das Auto umsteigen“, warnt Büschke. Dadurch würden die Autoströme auf der Jahnallee noch größer.

Viele falschfahrende Radler

Beobachtungen des ADAC hätten auch ergeben, dass die heutige Regelung mit der Mitnutzung des Gehweges funktioniert und eine akzeptable Verkehrslösung darstelle. „Der Fußgängerverkehr ist äußerst gering und auch die Belegung durch Radfahrer ist außerhalb der Spitzenstunde vertretbar“, heißt es im Autofahrer-Club.

Zudem hätten ADAC-Zählungen auf der Brücke ergeben, dass die aktuellen Probleme zwischen Radfahrern und Fußgängern teilweise hausgemacht seien. „Wir haben zwischen 16 und 17 Uhr über 60 Radler registriert, die auf der Brücke in die falsche Richtung gefahren sind“, schildert Büschke. Wenn dies unterbleibe, könnten die Gefahren minimiert werden.

Separate Fahrradbrücke im Gespräch

„Wenn man für die Zeppelinbrücke eine langfristige und sichere Lösung möchte, ist eine erhebliche Investition mit einer angehangenen Radwegbrücke erforderlich“, meint der ADAC-Vorstand. „Wenn man als Stadt so viel für den Radverkehr übrig hat, dann muss man sich etwas einfallen lassen, um diese Brücke zu bauen.“

Wie berichtet, gab es bereits vor einem reichlichen Jahr einen Vorstoß der Leipziger SPD, einen Radschnellweg von Lindenau bis zum Leipziger Hauptbahnhof einzurichten und so auch die konfliktreiche Situation in der inneren Jahnallee zu bereinigen. Dafür sollte die Zeppelinbrücke entsprechend verbreitert oder parallel eine eigene Fahrradbrücke gebaut werden. Dadurch könne der Fuß- und Radverkehr entzerrt werden, der derzeit auf zu engem Raum geführt wird, hieß es. Geschehen ist bislang nichts.

Kompromiss wie in der inneren Jahnallee ?

Denkbar ist für Büschke auch eine Verlagerung des Radverkehrs auf die Autofahrspuren, allerdings ohne separate Radfahrstreifen. Dies habe sich in der inneren Jahnallee bewährt, sagt er. „Dort weiß der motorisierte Verkehrsteilnehmer, dass er beim Überholen eines Radfahrers in die andere Fahrspur wechseln muss“, so der ADAC-Mann. „Auch diese Lösung sollte für die Zeppelinbrücke geprüft werden.“

