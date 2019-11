AKK? Fanden die Sachsen in Leipzig richtig gut

Leipzig

Nach gut 100 Minuten war auch in den sächsischen Reihen die Erleichterung groß. Fast sieben Minuten stehenden Ovationen für Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) und die Sachsen-Delegierten, die in Halle 2 neben den Thüringer Kollegen in der Messehalle 2 als Gastgeber ganz vorn saßen, klatschten euphorisch mit. In diesem Augenblick war klar, dass die Machtfrage, die AKK am Ende gestellt hatte („Dann lasst es uns heute beenden“) positiv beantwortet wird. Der donnernde Beifall des Parteitags ist die direkte Antwort auf ihre Kritiker, die Revolte von Leipzig bleibt aus.

Nicht Schluss mit „ Annegret “

Entsprechend positiv waren die Reaktionen auf die AKK-Rede. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der als Gastgeber durch den Parteitag führte, reagierte als Erster auf dem Podium direkt. „Der Applaus zeigt, dass heute nicht Schluss gemacht wird, Annegret.“ Später sagte Kretschmer, dass ihn der Klartext gefreut habe.

Der Parteitag sei ein Zeichen für die Lebendigkeit, es müsse klarwerden, wo die CDU hinwolle. „Das hat die Parteichefin geschafft. Sie hat deutlich gemacht, dass sie Ideen für die Zukunft hat“, sagte Kretschmer, der nach seinem Grußwort zur Erheiterung der Gäste mit „ Michael Kretschmann“ vom Präsidium aus angesprochen wurde. Der Regierungschef nahm den Freudschen Versprecher (Verwechslung mit dem Grünen-Regierungschef in Stuttgart) locker. „Ich höre auch auf Kretschmann.“ Als Gastgeber überreichte er ein Spruch-Banner der Friedlichen Revolution in Leipzig von 1989 an AKK.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmar konnte über sich selber lachen. Quelle: Andre Böhmer

Burkhard Jung im Grußwort zum Parteitag (direkt nach Kretschmer): „ Leipzig ist die deutsche Stadt, die zeigt, dass die Einheit gelungen ist.“ Und: „30 Jahre nach der Friedlichen Revolution ist es ein Zeichen von Freiheit und Demokratie wenn in Leipzig ein SPD-Politiker bei einem CDU-Parteitag sprechen kann.“ Ansonsten viel Lob auf die Sachsen-Metropole: „ Leipzig hat sich zu neuer Blüte entwickelt, darauf können wir alle stolz sein.“

Teamgeist in der CDU – auch in Leipzig

Sachsens CDU-General Alexander Dierks fand den AKK-Auftritt „stark und sehr kämpferisch“. Sie habe die Herausforderungen der Zukunft, vor denen das Land steht, genau beschrieben. „Die Parteichefin hält starke Reden, wenn es darauf ankommt“, zeigte sich Dierks angetan. Auch Friedrich Merz habe einen starken Auftritt hingelegt, so der CDU-General. Bei uns herrscht Teamgeist, von Leipzig geht jetzt ein starkes Signal aus.“

Christiane Schenderlein (Chefin Kreisverband Nordsachsen) war angetan von der Leipziger „Heimspiel“-Atmosphäre des CDU-Treffens. „Wir haben eine große Geschlossenheit gezeigt“, sagte sie. „Die Diskussionen und die vielen unterschiedlichen Meinungen zeigen doch, dass wir sehr lebendig sind.“ Die Rede von Parteichefin AKK fand Schenderlein „überzeugend“. Sie habe die Delegierten mitgenommen und die wichtigen Themen der Zukunft angesprochen. Auch den Merz-Auftritt konnte Schenderlein viel abgewinnen. „Er hat gezeigt, dass er thematisch viel zu sagen hat, das Gesamtpaket stimmte jedenfalls“, sagte die Tauchaerin.

Mike Mohring, Thüringer CDU-Chef zeigte sich angetan von der AKK-Rede. Besonders den Quervergleich der Parteichefin („Es gibt nur eine Werteunion und das ist die CDU Deutschland“) fand er so bemerkenswert, dass er darüber twitterte. Auch das AKK-Bonmot „in jedem InGENIEuer steckt ein Genie“ kam gut beim Apoldaer an.

Ein Ruck gehe durch die Reihen

Ähnlich zufrieden zeigte sich auch Susan Leithoff (Kreisverband Mittelsachsen). AKK habe eine sehr mutige und kämpferische Rede gehalten, so die Chemnitzer Anwältin, die bei der Landtagswahl am 1. September ihren hart umkämpften Wahlbezirk direkt gewonnen hatte. Sie habe viele Punkte angesprochen. „Jetzt geht ein Ruck durch unsere Reihen“, zeigte sich Leithoff erleichtert. Den Abschluss von AKK, dass sie dem Parteitag mit der Machtfrage quasi die Pistole auf die Brust gesetzt habe, fand sie allerdings nicht „zwingend nötig“.

Die Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas Quelle: Andre Böhmer

Auch die Chemnitzerin zollte Friedrich Merz Lob. „Es war glücklicherweise keine Gegenrede, deshalb haben wir einen geschlossenen Eindruck hinterlassen.“ Die Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas (Kreisverband Vogtland) freute sich als Bundes-Vizechefin der Frauen Union vor allem darüber, dass AKK ausdrücklich auf die „schwache Frauen-Quote“ der CDU einging („Wir werden nur Mehrheiten erreichen, wenn uns wieder mehr Frauen wählen.“) Die Auerbacherin zeigte sich überzeugt davon, dass die CDU in diesem Punkt bald aufholt. Ihrer Parteichefin attestierte sie eine „sehr gute Rede, die vordergründig um das Programm ging“. Eine Personaldebatte, so Magwas, wäre politischer Selbstmord gewesen.

Von André Böhmer