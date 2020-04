Ab 20. April: Leipzigs Abschlussklassen müssen wieder in die Schule

Leipzig

Nun herrscht Gewissheit: Für Abiturienten und Abschlussklassen an Oberschulen geht nach den Osterferien wieder die Schule los. Das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) hat am Donnerstag einen Fahrplan vorgelegt, der den Ablauf der Abitur- und Abschlussprüfungen regelt. Betroffen sind von der sachsenweiten Regelung folgende Jahrgänge:

12. Klasse Gymnasium (Jahrgangsstufen)

(Jahrgangsstufen) 13. Klasse berufliche Gymnasien (Jahrgangsstufen)

(Jahrgangsstufen) 10. Klasse Oberschule Realschul-Bildungsgang

Realschul-Bildungsgang 9. Klasse Oberschule Hauptschul-Bildungsgang

Hauptschul-Bildungsgang Förderschule Abschlussklassse

Für die betroffenen Schüler öffnen am 20. April wieder ihre Bildungseinrichtungen. Das Kultusministerium ermöglicht den Prüflingen noch einmal einen Schulbesuch auf der Zielgeraden. So beginnen zum Beispiel ab dem 22. April die ersten Abiturprüfungen, etwa in Religion. Die Schüler haben in diesem Jahr jedoch die Möglichkeit, ihre Abiprüfungen auch erst zum Zweittermin (Beginn 13. Mai) zu schreiben. Es genügt dafür eine schriftliche Erklärung. Einen Dritttermin für krankheitsbedingte Ausfälle ist ebenfalls geplant.

Noch keine genauen Angaben zu Hygienevorschriften

„Die Schulen nutzen nun die kommende Ferienwoche, um sich auf die Situation entsprechend vorzubereiten“, so Lasub-Sprecher Roman Schulz. Dies betreffe vor allem Fragen zur Raumbelegung oder den Aufsichten an den Prüfungsetagen. Da die Schulen für alle anderen Klassen aktuell noch geschlossen sind, könnten zum Beispiel mehr Klassenzimmer benutzt werden, um kleinere Schülergruppen in den Räumen zu ermöglichen.

Wie sich die Schulen auf entsprechende Hygienevorschriften vorbereiten – ob etwa genügend Desinfektionsmittel in allen Klassenräumen zur Verfügung steht oder eine Mundschutzpflicht herrscht – darüber konnte Schulz noch keine Angaben machen. Entsprechende Vorgaben würden erst nächste Woche festgelegt. „Wir werden diesbezüglich aber alles in unserer Macht stehende tun, damit alle Vorgaben letztlich erfüllt werden“, versichert Schulz. Ebenso appelliere er an die Vernunft aller Schüler, an den Prüfungstagen den nötigen Abstand zu halten und größere Gruppenbildungen zu vermeiden.

Fragen zum Stoff nun auch vor Ort möglich

Schüler, die erst den zweiten Prüfungstermin wahrnehmen, können außerdem in den kommenden Wochen mit ihren Fragen in die Schulen kommen, versichert Schulz. „Es wird die Möglichkeit geben, Stoff noch einmal in der Schule zu besprechen.“ Wie und wann das geschieht, würde je nach Schule und Lehrer individuell entschieden.

Wann es indes für alle anderen Klassenstufen weitergeht, ist noch offen. Das Lasub geht davon aus, dass am Mittwoch, den 15. April, eine einheitliche Regelung gefunden wird. An diesem Tag will das Kanzleramt gemeinsam mit den Kultusministern weitere Schritte festlegen. Lesen Sie auch: Sachsen hält an geplanten Abitur-Prüfungen fest

