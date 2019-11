Ab Donnerstag ist Linksabbiegen vom Ring in die Harkortstraße verboten

Leipzig

Nach der Fahrspurreduzierung auf der B 2, die den Autoverkehr in die Leipziger Innenstadt drosselt, tritt am Donnerstag eine weitere Luftreinhaltemaßnahmein Kraft: Vom Martin-Luther-Ring aus ist dann das Linksabbiegen in die Harkortstraße und damit die Zufahrt zur B 2 verboten. Damit will die Stadt die Anzahl der Fahrzeuge und die Luftbelastung in der Straße verringern, um Dieselfahrverbote zu vermeiden.

Vor zwei Jahren hatte sich die Stadt vor dem Verwaltungsgericht schon gebeugt und die Harkortstraße für Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen gesperrt.Eine Immobiliengesellschaft, der ein Mietshaus in der Harkortstraße gehört, hatte damals gegen die Kommune geklagt, weil insbesondere die vorgeschriebenen Höchstwerte für die Stickstoffdioxidbelastung in der Straße überschritten werden.

Stickstoffdioxidbelastung soll sinken

Offenbar reichten die bisherigen Eingriffe jedoch nicht, um die Stickstoffdioxidbelastung im Abschnitt zwischen der Riemannstraße und der Karl-Tauchnitz-Straße signifikant zu senken. „Die wegfallende Linksabbiegemöglichkeit soll die Anzahl der durch die Harkortstraße fahrenden Autos reduzieren und so helfen, dass der Grenzwert an diesem Hotspot der Luftbelastung eingehalten oder unterschritten wird“, hieß es am Mittwoch aus dem Rathaus. Eine neue Steuerung der Ampelanlage Martin-Luther-Ring/ Karl-Tauchnitz-Straße sei dazu installiert, außerdem werde die Markierung geändert. Da die Fahrzeuge aus Richtung Roßplatz dann über die Karl-Tauchnitz-Straße zur B 2 geführt werden, werde die Wegweisung ebenfalls angepasst. Zeitgleich soll an der Kreuzung Karl-Tauchnitz-Straße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße eine temporäre Ampel in Betrieb gehen, damit alle Verkehrsteilnehmer die Straßen sicher überqueren können.

Von K. S.