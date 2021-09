Duschen, Wäschewaschen, Zähneputzen: Die Wasserpreise in Leipzig steigen ab Januar 2022 deutlich an. Wie weit es konkret in die Höhe geht, ist durch unterschiedliche Angaben nicht gleich ersichtlich. Gegenüber der LVZ erklärt das Unternehmen, auf welchen Betrag sich Leipziger einstellen müssen.