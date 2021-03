Ab Leipzig-Halle wird wieder geflogen: Condor startet am Donnerstag nach Ägypten

Schkeuditz

Jetzt geht’s plötzlich sehr schnell: Am Donnerstag heben die ersten Passagierflieger wieder vom Flughafen Leipzig-Halle ab. Den Start macht Condor um 10.35 Uhr ins ägyptische Hurghada. Dass der Lockdown in Deutschland mit der jüngsten Bund-Länder-Konferenz bis 18. April verlängert wurde und über Ostern sogar ein harter Lockdown gilt – Fahrplan ist Fahrplan.

Nachfrage nach Flügen trotz Verlängerung des Lockdowns

Die letzte Passagiermaschine hob am 9. Dezember vom Schkeuditzer Flughafen ab. Seither war es ruhig in den beiden Terminals. „Wir wollten eigentlich schon in den Winterferien wieder fliegen, haben das aber durch die Verlängerung des Lockdowns verschoben“, erklärt Condor-Sprecherin Magdalena Hauser. Jetzt in den Osterferien sei der Lockdown zwar noch mal verlängert worden, die Nachfrage nach den Flügen aber da. „Deshalb fliegen wir ab Donnerstag“, so Hauser.

Neben Ägypten weitere Ziele im Plan

Zunächst geht es mit Condor nach Ägypten, am Freitag dann ebenfalls mit Condor nach Teneriffa und mit Austrian Airlines nach Wien. Am Sonnabend folgen zwei Condor-Mallorca-Flüge und mit Sun Express geht’s nach Antalya. „Die Mallorca-Flüge kamen kurzfristig hinzu“, sagt Hauser. „Mit den Buchungen aus Leipzig sind wir da sehr zufrieden.“ Die Nachfrage nach Mallorca sei extrem gestiegen. „Wichtig dabei ist, dass ein negativer PCR-Test für die Einreise nötig ist“, erklärt die Condor-Sprecherin. „Ohne diesen Test darf niemand mitfliegen.“ Auf das Ergebnis dafür warte man in der Regel 24 Stunden. „Das muss einkalkuliert werden“, ergänzt Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart.

Flughafen ist vorbereitet

Der Flughafen sei jedenfalls auf die Passagiere vorbereitet. „Die Vorlaufzeit war ja lang genug“, so Schuhart. Im Gebäude gelte die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln. „Unseretwegen kann’s losgehen.“

Unterschiedliche Ein- und Rückreisebestimmungen

Für die einzelnen Urlaubsländer gelten unterschiedliche Bestimmungen. Neben Mallorca müsse beispielsweise auch bei den Kanaren ein negativer PCR-Test zur Einreise vorgelegt werden, erklärt Condor-Sprecherin Hauser. Während Reisende aus Ägypten noch vor Ort einen Test vor der Rückreise nach Deutschland machen müssen, haben Rückreisende von den Kanaren dazu 48 Stunden nach Ankunft in Deutschland Zeit. In beiden Fällen gilt nach Rückkehr eine zehntägige Quarantäne-Pflicht. Die kann mit einem negativen Test nach fünf Tagen abgekürzt werden. Rückreisende aus Mallorca müssen nicht in Quarantäne.

Condor weist Kritik von sich

Der viel geäußerten Kritik, dass Reisen nach Mallorca möglich sind, in eine Ferienwohnung nach Rügen aber nicht, erteilt Hauser eine klare Absage. „Auf Rügen gibt es keine Inzidenz von 26 wie es aktuell auf Mallorca der Fall ist“, so Hauser. „Wäre das so, wäre vielleicht auch Urlaub auf Rügen möglich.“ Zudem bräuchten Urlauber auf Rügen eben auch keinen negativen PCR-Test, wie bei der Einreise nach Mallorca, sagt die Condor-Sprecherin. „Das muss tatsächlich differenziert betrachtet werden.“ Ägypten gilt laut dem Auswärtigem Amt derzeit als Hochinzidenz-Gebiet.

Von Linda Polenz