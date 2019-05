Leipzig

Ab Montag droht Stau auf dem City-Ring. Grund: Auf der östlichen Fahrbahn am Augustusplatz werden Schäden in der Asphaltdecke beseitigt. Auch an den dortigen Straßenbahngleisen finden Instandhaltungsarbeiten statt.

Laut dem Verkehrs- und Tiefbauamt laufen die Arbeiten zwischen dem 20. und 29. Mai. Konkret wird der Abschnitt zwischen Roßplatz und Grimmaischem Steinweg dicht gemacht. Die Gegenrichtung unmittelbar am Gewandhaus ist hingegen weiter befahrbar. Von der Goldschmidtstraße aus ist ein Einfahren auf den Ring dann nicht mehr möglich. Aus dem Süden kommende Verkehrsteilnehmer werden derweil über den westlichen Ring umgeleitet. Der Verkehr in südöstlicher Richtung muss die Baustelle über die Grünewald- und Windmühlenstraße umfahren.

Nötig seien die Bauarbeiten, da die langanhaltend hohen Temperaturen im Sommer 2018 die Spurrinnen im Asphalt verstärkt und damit den Fahrbahnzustand „erheblich verschlechtert“ hätten, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt mit.

Während der zehntägigen Sperrung werden auch die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) Reparaturarbeiten an den Gleisen vornehmen. Die Fahrgäste sollen davon jedoch nichts spüren, informierte Sprecher Marc Backhaus.

Da die Bauarbeiten vor allem nachts stattfinden, laufe der Verkehr am Augustusplatz wie gewohnt weiter. Es soll daher auch keine Einschränkungen im Straßenbahnverkehr geben, so Backhaus auf Nachfrage.

Nach LVB-Angaben sollen an der Kreuzung zum Grimmaischen Steinweg auf etwa 20 bis 30 Metern Länge locker gewordene Gleise „festgelegt“ werden. Dabei werden sowohl die Fugen als auch die Befestigung am Fundament instandgesetzt, sagte Backhaus. Dies sei aufgrund der starken Verkehrsbelastung an der Kreuzung notwendig.

Von Christian Neffe & Robert Nößler