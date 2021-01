Zur Rückkehr von Abschlussklässlern zum Präsenzunterricht am kommenden Montag können sich in Sachsen Schüler und Lehrpersonal kostenlos testen lassen. In Leipzig werden dafür 14 Schulen zum Testort. Kultusminister Piwarz hofft auf rege Beteiligung der auf Freiwilligkeit basierenden Tests.