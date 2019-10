Ab Montag wird das Verkehrschaos im Leipziger Süden vermutlich noch etwas schlimmer werden: Die viel befahrene Wundtstraße in Richtung Innenstadt wird einspurig. um die Luftbelastungen in der Messestadt zu verringern.

Um die Luftschadstoffe am Floßplatz und in der Harkortstraße (rote Linie links) zu verringern, soll die Wundstraße in Richtung City zur einspurigen Trasse werden. Quelle: Grafik: Patrick Moye / Quelle: Stadt Leipzig