Ab Montag wird es in der Bornaischen Straße eng – der Überblick zu den neuen Baustellen

Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen.

Bornaische Straße: Offiziell beginnt am Montag die neue Großbaustelle Bornaische Straße (die LVZ berichtete). Doch die Vollsperrung zwischen Wiedebachplatz und Ecksteinstraße wird für den Autoverkehr erst am 13. März verkehrswirksam. Die Straßenbahnvollsperrung beginnt am 14. März, dann ist die Querung der Bornaischen Straße je nach Bauabschnitt entweder über die Meusdorfer Straße oder über die Ecksteinstraße möglich. Anlieger können den Baubereich nur unter Baustellenbedingungen queren. Eine Umleitung führt stadtauswärts über Wolfgang-Heinze-Straße – B2 – Goethesteig – Matzelstraße; stadteinwärts über Siegfriedstraße – Dürrstraße – Dankwartstraße – Zwickauer Straße. Der Radverkehr wird über die Biedermannstraße umgeleitet. Die Arbeiten sollen am 12. Dezember 2020 geschafft sein.

Keilstraße zwischen Nord- und Löhrstraße: Am 3. März ist dort ein Tag lang komplett dicht.

Krönerstraße: Autofahrer sollten sich vom 2. März bis zum 28. August auf Vollsperrungen zwischen Wurzner und Ihmelstraße sowie zwischen Bernhard- und Karl-Vogel-Straße einstellen.

Rosenowstraße zwischen Neuenburger Weg und Turgenjewstraße: Dieser Bereich ist vom 4. bis zum 12. März unpassierbar. Der Anliegerverkehr und die Zufahrt zur westlichen Gogolstraße sollen immer gewährleistet sein.

Schützenstraße zwischen Littstraße und Georgiring: Auch dort ist vom 4. März bis zum 9. April voll gesperrt. Die Zufahrt zum Georgiring ist über Querstraße und Grimmaischen Steinweg möglich.

Tröndlinring auf Höhe Gerberstraße: In diesem Bereich müssen Autofahrer mit weniger Platz auskommen. Denn vom 2. bis 7. März werden auf dem Tröndlinring die Spuren in Richtung Goerdelerring vor der Gerberstraße von 9 bis 14.30 Uhr reduziert.

Prager Straße zwischen Am Wasserwerk und Ludolf-Colditz-Straße: Vom 3. bis zum 6. März sind auch dort stadteinwärts weniger Spuren nutzbar.

Zweenfurther Straße, Eisenbahnüberführung: Wegen des Einbaus einer neuen Brücke ist vom 2. bis zum 8. März eine Vollsperrung erforderlich. Ab 7. März, 0 Uhr, bis 8. März, 24 Uhr, wird zeitgleich die Eisenbahnüberführung Cunnersdorfer Straße gesperrt.

Zweinaundorfer Straße zwischen Am Güterring und Herrnhuter Straße: Vom 2. März bis 3. April wird die Fahrbahn eingeengt. Ab 9. März ist eine halbseitige Sperrung erforderlich; der Verkehr wird mit einer Wechselampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Wodanstraße am Knoten Tauchaer Straße: Auch dort gibt es vom 2. bis 13. März stadteinwärts eine Fahrbahneinengung und eine Wechsel-Ampel.

Cunnersdorfer Straße, Eisenbahnüberführung: Diese Brücke ist vom 7. März, 0 Uhr, bis zum 14. März unpassierbar.

Engelsdorfer Straße 250: Autofahrer sollten im Zeitraum vom 2. bis 20. März eine fünftägige Fahrbahneinengung einplanen.

Eutritzscher Straße 9: Vom 2. März bis 30. September sind Geh- und Radweg gesperrt. Eine Umleitung für Fußgänger wird über die vorhandenen Fußgängerampeln gewährleistet; eine Umleitung für Radfahrer ist in Richtung Zentrum ab Höhe Wilhelm-Liebknecht-Platz ausgeschildert.

Aurelien-/ Karl-Heine-Straße: Fußgänger sollten sich vom 2. bis 27. März auf eine Sperrung des Gehweges zwischen Aurelien- und Karl-Heine-Straße einstellen.

Breitenfelder Straße 33: Dort ist die Fahrbahn vom 2. bis 6. März halbseitig gesperrt; es gibt eine Wechsel-Ampel.

Von Andreas Tappert