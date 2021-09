Leipzig

Die verschärften Regeln bringen vor allem für die Gastronomie mehr Anstrengungen mit sich. „Für uns bedeutet die Kontrolle von 3G natürlich einen erheblichen Mehraufwand“, sagt Axel Klein vom Gaststättenverband Dehoga. Gerade angesichts des Personalmangels, der seit der Pandemie in der Branche herrscht, seien die neuen Corona-Maßnahmen eine Herausforderung für viele Gastronomen. In Leipzig wird die 3G-Regel zusammen mit weiteren Verschärfungen ab Sonntag gelten. Denn die Inzidenz lag in der Messestadt fünf Tage in Folge über der Schwelle von 35.

Die aktuelle Sächsische Corona-Schutzverordnung sieht für diesen Fall am übernächsten Tag strengere Corona-Regeln vor. Nach der 5+2-Regel treten diese also am Sonntag in Kraft. Im Alltag werden sich die neuen Maßnahmen in ganz unterschiedlichen Bereichen bemerkbar machen. So sind Innengastronomie, Kinos und Fitnessstudios ab Ende der Woche nur noch für Geimpfte, Getestete und Genesene – 3G – mit entsprechendem Nachweis zugänglich. Zusätzlich müssen wieder Kontakte erfasst werden.

Das sei laut Sachsen-Dehoga-Chef Klein eher unproblematisch, denn viele Gastronomen würden inzwischen die Corona-Warn-App benutzen. Aufwendig sei die Kontrolle der G-Nachweise. Dass trotz dieser im Innenbereich weiterhin die Abstandsregelungen eingehalten werden müssen, kritisiert Klein. „In diesem Jahr haben wir durch die Impfungen andere Voraussetzungen als im letzten. Wir fordern, dass wir mit 3G und unseren bewährten Hygienekonzepten auch wieder voll besetzen können“, so Klein.

„Mittlerweile haben wir schon viel Routine“

Gelassener blickt Friseur-Meisterin Sylvia Reimann-Richter auf die neuen Regeln. „Mittlerweile haben wir schon viel Routine“, erzählt sie, „wir mussten schon mal die Daten unserer Kunden erfassen und Tests kontrollieren. Nach eineinhalb Jahren Corona sind wir daran gewöhnt.“ Die strengeren Corona-Regeln sind für sie keine große Neuerung. „Das hatten wir alles schon“, so Reimann-Richter, die auch im Vorstand der Friseur-Innung Leipzig ist.

Dass ihre Kundschaft wegen der 3G-Regelung auf einen Besuch beim Friseur verzichtet, glaubt sie nicht. Wer sich nicht impfen lasse, sei ja inzwischen daran gewöhnt, regelmäßig Tests zeigen zu müssen. „Jetzt geht es eben wieder von vorne los“, sagt Reimann-Richter.

Kulturbetriebe sind an Einschränkungen gewöhnt

Laut der Corona-Schutzverordnung sind ab Sonntag auch Kulturveranstaltungen in Innenräumen nur mit Nachweisen über eines der drei Gs zugänglich. Die großen kulturellen Eigenbetriebe der Stadt schreckt das nicht. Das Gewandhaus, das ohnehin erst in der nächsten Woche in seine neue Saison startet, macht da weiter, wo es im Juli aufgehört hat: Da wurden die Gs kontrolliert und ohnehin die Karten personalisiert. In der Oper verhält es sich nicht grundlegend anders: Zwar wurde zuletzt nichts kontrolliert, saß man nur auf Lücke, aber die Mechanismen wurden in der vorherigen Saison bereits auf ihre Tauglichkeit hin überprüft.

Die Leipziger Kinos waren seit ihrem Neustart bisher ohne Nachweise zugänglich. „Für uns bedeutet die neue Regelung mehr Aufwand im Kinoalltag“, sagt die Geschäftsführerin der Passage Kinos Leipzig, Petra Klemann. Der 3G-Nachweis werde am Einlass in den Kinosaal zusammen mit den Tickets kontrolliert, was natürlich mehr Zeit in Anspruch nehmen werde. Es könne sein, dass deswegen zwischen den einzelnen Filmvorführungen größere Zeitabstände eingeplant werden müssten, so Klemann. Die Kontakte würden bei Online-Tickets ohnehin vorab erfasst werden, wer Karten an der Abendkasse kauft, muss ein Kontaktformular ausfüllen.

Trainieren und Schwimmen nur mit 3G

Längere Wartezeiten könnte es auch in Leipzigs Hallenbädern geben. „Während des öffentlichen Badens wird an den Kassen 3G kontrolliert. Um Wartezeiten zu entzerren, beginnt der Einlass etwas eher, und wir empfehlen die Nutzung der Corona-Warn-App“, sagt Katja Gläß, Sprecherin der Leipziger Sportbäder.

Auch wer im Fitnessstudio trainieren will, muss ab Sonntag getestet, geimpft oder genesen sein. Thomas Flechsig, Betreiber des Skyline Sports Club in der Elsterstraße, beklagt ebenfalls den „vermehrten Aufwand“, der dadurch entsteht. „Die Kontaktverfolgung ist kein Problem, weil sich die Kunden ja sowieso anmelden“, so Flechsig. Doch jedes Mal 3G zu prüfen, sei unangenehm und stelle eine Hürde für die Kundschaft dar. Allerdings gebe es die Möglichkeit, den Impfnachweis im System zu hinterlegen, damit er nicht bei jedem Training neu vorgezeigt werden müsse.

Wie lange die 3G-Regel in Leipzig gilt, ist von der weiteren Entwicklung der Inzidenz abhängig. Erst wenn diese an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 liegt, sind Lockerungen wieder möglich.

Von Lilly Günthner