Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) erweitert sein Tarifgebiet in den Osten von Sachsen-Anhalt. Ab Sonntag kann man von Leipzig aus mit MDV-Ticket unter anderem auch bis Dessau-Roßlau, Wittenberg oder Köthen fahren.

Ein Zug der S-Bahnlinie S3 beim Halt im in der unterirdischen Station am Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig. (Archivfoto) Quelle: André Kempner