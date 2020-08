Leipzigs Straßen sind schmal und die schwächsten Verkehrsteilnehmer trifft es bei Unfällen am heftigsten. Vor allem beim Rechtsabbiegen von Lastern lauern viele Gefahren für Radfahrer und Fußgänger. Experten suchen nach neuen Wegen, um die Unfallgefahren zu verringern.

Abbiege-Unfälle mit Radfahrern in Leipzig: Experten suchen Lösungen

