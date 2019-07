Leipzig

Zwei Leipziger Kitas streichen Schweinefleisch vom Speiseplan – und schon gibt es die erwartbaren Reflexe in den sozialen Netzwerken. Um auf die religiösen Empfindungen zweier muslimischer Familien Rücksicht zu nehmen, hatte sich die Kita-Leitung zu diesem Schritt entschlossen. In den Kitas klingeln die Telefone heiß, am Ende gibt es sogar Drohungen. Der inzwischen leider übliche Shitstorm nach solchen Meldungen. Wäre das Schwein einfach sang- und klanglos von der Karte verschwunden – es hätte wahrscheinlich nicht mal jemand bemerkt.

Viele Kitas bestellen aus logistischen Gründen nur ein Gericht für alle. Das muss dann natürlich auch für alle halbwegs passen. Und so hätte in den beiden Einrichtungen in der Lößniger Straße jetzt an den zwei oder drei Fleisch-Tagen die Woche ein Stück Rind oder Geflügel auf dem Teller gelegen anstelle der Schweine-Bulette. Geht von sowas das Abendland unter? Wo ist das Problem?“ Zuhause können die Eltern ihren Kleinen doch so viele Jägerschnitzel braten wie sie wollen. Ein bisschen mehr Gelassenheit würde uns allen ganz gut tun in solchen Debatten. Ein bisschen weniger Fleisch übrigens auch – egal von welchem Tier.

Von Björn Meine