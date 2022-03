Leipzig

Lange Gesichter und ratlose Mienen vor der Quarterback Immobilien Arena: Tausende Sting-Fans haben sich auf das schon mehrmals verschobene Konzert des englischen Musikers gefreut. Der Schock war groß, als die Veranstaltung plötzlich abgesagt wurde.

Altes Geburtstagsgeschenk

Das Event sollte für viele das Highlight des Frühlings werden. Dafür haben die Fans teilweise weite Wege auf sich genommen. Volker Markmann und Beate Saß sind extra aus Greifswald nach Leipzig gekommen. Die Tickets waren ein Geschenk zum 50. Geburtstag des 52-Jährigen. „Das ist nun schon drei Jahre her“, erinnern sich die beiden zurück. „Es ist sehr schade, aber wir hoffen, dass es bald dann doch endlich stattfindet“, so die Greifswalder.

Volker Markmann (52) und Beate Saß (54) wollten eigentlich ein Geburtstagsgeschenk einlösen. Quelle: André Kempner

Kurzurlaub mit unerwartetem Ende

Für Eleonore Boot und Stefan Schütz war die Veranstaltung der krönende Abschluss ihres Kurzurlaubs in Leipzig. Auch für die 71-Jährige gab es die Konzertkarten zum Geburtstag. „In 40 Jahren, in denen ich nun regelmäßig auf Konzerte gehe, habe ich so etwas noch nicht erlebt“, erklärt Stefan Schütz kopfschüttelnd. Doch die beiden bleiben optimistisch. „Wir machen das Beste draus. Wir gehen jetzt noch etwas essen oder trinken und lassen unseren Aufenthalt hier so ausklingen“, lacht der 58-Jährige.

Eleonore Boot (71) und Stefan Schütz (58) aus Düsseldorf genießen nach der Enttäuschung ein Bier. Quelle: André Kempner

Tagesreise für umsonst

Simone und Thomas Juch reisten erst am Nachmittag aus dem deutschen Norden an. Noch nach dem Konzert sollte es vier Stunden zurück nach Bremerhaven gehen. Die Enttäuschung ist nun groß, die lange Reise umsonst. „Das Personal kam bei allen vorbei und hat uns Bescheid gesagt“, berichtet die 51-Jährige noch ganz ungläubig. „Das ist mir wirklich noch nie passiert.“ Die beiden trösten sich nun wie viele andere auch mit einem Erfrischungsgetränk, bevor es dann früher als erwartet Richtung Heimat geht.

Simone (51) und Thomas Juch (55) sind extra für das Konzert aus Bremerhaven nach Leipzig gekommen. Quelle: André Kempner

Bittere Enttäuschung

Einen kürzeren Weg hatten hingegen Heinz und Franziska Kolb. „Wir kommen aus dem Waldstraßenviertel, für uns ist der Heimweg wenigstens kurz“, so die beiden Leipziger. Traurig sind die Sting-Fans trotzdem. „Es wurde nun schon so oft verschoben, wir haben uns wirklich darauf gefreut.“ Und wie geht es jetzt weiter? „Wir besuchen jetzt unsere Lieblingskneipe. Das ist ein kleiner Trost“, so Kolb.

Große Enttäuschung bei Franziska und Heinz Kolb: Wie viele andere Fans auch freuen sie sich schon seit mehr als zwei Jahren auf das Konzert. Quelle: André Kempner

Einzig gute Nachricht für Fans: Das Konzert soll nachgeholt werden. „Wir arbeiten an einem neuen Termin“, so Kölmel. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ein Nachholtermin werde sobald wie möglich bekanntgegeben, teilte auch die Konzertagentur Argo mit. Das Arena-Management wurde ebenso wie tausende angereiste Besucher von der Absage überrascht. „Wir haben vor 15 Minuten davon erfahren“, so Kölmel um 18.45 Uhr. Konzertbeginn sollte um 20 Uhr sein.

Von Fabienne Küchler