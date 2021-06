Abgestumpft und schlecht erzogen – der Kommentar zum Angriff auf der Sachsenbrücke in Leipzig

Leipzig

Die Kommentatoren ließen sich nicht lange bitten. Nachdem sich die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen bei Twitter eindringlich an die Feiernden gewandt und dazu aufgerufen hatte, den Angriff auf Einsatzkräfte an der Sachsenbrücke zu beenden, ging die Debatte los. Eine ebenso verständliche wie zweifelhafte Frage: Wo war die Polizei, als ein Teil der mehr als 1000 Feiernden einen Rettungswagen attackierte?

Natürliche Hemmschwellen kommen abhanden

Dass Gewalt gegen Einsatzkräfte indiskutabel ist und hart bestraft werden muss – versteht sich von selbst. Dass Polizeibeamte Rettungsdienst und Feuerwehr schützen müssen und das auch tun – keine Frage. Aber soll jetzt jeder Notarzteinsatz von einem Streifenwagen begleitet werden? Nein, die Ereignisse vom Wochenende zeigen ein ganz anderes Problem: Vielen Leuten kommen die natürlichen Hemmschwellen abhanden – durch schlechte Erziehung, durch Abstumpfung in Folge allgegenwärtiger Beschimpfungstiraden auf Facebook, durch fehlende Menschlichkeit. Das muss nicht gleich so ausarten wie auf der Sachsenbrücke. Es beginnt im Kleinen, wenn Bürger Sanitäter anpöbeln. Dabei ist es eigentlich so einfach: Wer ein Fahrzeug mit blauem Licht drauf sieht, der tritt zur Seite und tut alles, um niemanden zu behindern. Und wenn das auch nur ein Mensch anders hält, ist die Zivilcourage aller anderen drumherum gefordert.

Von Björn Meine