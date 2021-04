Abi-Prüfungen in Leipzig gestartet – unter besonderen Bedingungen 

Leipzig

Für rund 3000 Abiturienten in Leipzig, im Landkreis Leipzig und Nordsachsen wird es jetzt ernst. Nachdem die Prüfungen am vergangenen Freitag im Fach Religion begonnen haben, sind spätestens diesen Freitag alle dran: Dann steht für alle das Fach Deutsch auf dem Prüfungsplan. „Die Absicherung der Prüfung hat an den Schulen Vorrang“, kündigt Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, an. Je nach Schule könne daher im Einzelfall auch Präsenzunterrricht für die unteren Klassen im Wechselmodell ausfallen, damit alle Abiturienten in den Räumen ausreichend Abstand halten können und genügend Lehrer verfügbar sind, um die Prüflinge zu beaufsichtigen. Das entscheide aber jede Schule für sich, so Schulz.

Klausur in der Turnhalle oder Schulaula

In ganz Sachsen sind insgesamt 10.667 Abiturienten und Abiturientinnen an allgemeinbildenden Gymnasien und zusätzlich 2750 an beruflichen Gymnasien angemeldet. Für sie gilt die Schulschließung nicht, die aufgrund der Bundesnotbremse sonst aus einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 165 pro 100.000 Einwohnern folgt. In Leipzig, Nordsachsen und im Landkreis Leipzig legen etwa 2600 Schüler die Prüfungen an den allgemeinbildenden Gymnasien ab. Die rund 400 Absolventen der beruflichen Gymnasien in Leipzig und drumherum steigen am Mittwoch mit den Fächern Geschichte/Gemeinschaftskunde und Physik ein. Jeder sächsische Abiturient muss drei Klausuren schreiben und zudem ab 17. Mai zwei mündliche Prüfungen ablegen.

Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, werden alle Schülerinnen und Schüler vorab auf das Coronavirus getestet. Ihre medizinischen Masken dürfen sie nur am Platz absetzen. Zwischen den Tischen beträgt der Mindestabstand 1,50 Meter. Einige Schulen nutzen auch Turnhallen oder ihre Aula für die Prüfungen, um möglichst viel Platz zwischen den Abiturienten zu schaffen.

Obwohl die Pandemie den jetzigen Abiturjahrgang noch schwerer trifft als die Abistufe 2020, die sich immerhin weitgehend vor Corona vorbereiten konnte, gehen die Verantwortlichen nicht von einer Benachteiligung aus. „Wir haben alles dafür getan, dass die Abiturienten einen gleichwertigen Abschluss unter fairen Bedingungen bekommen“, sagt Kultusminister Christian Piwarz (CDU). So haben die Schülerinnen und Schüler bei den schriftlichen Prüfungen eine halbe Stunde mehr Zeit als sonst. In naturwissenschaftlichen Fächern erhalten sie bis zu 60 Minuten, um Experimentierplätze einzurichten.

Nach der letzten Abi-Prüfung geht die Schule noch weiter

Überdies wurden bereits zum Beginn des Schuljahrs einige Themen aussortiert, die nicht geprüft werden. Die Zweit- und Drittkorrektur erfolgt nicht extern, sondern an derselben Schule, um die örtlichen Bedingungen in Rechnung stellen zu können. Schülerinnen und Schüler, die sich zu den Erstterminen ihrer Fächer diese und kommende Woche nicht in der Lage sehen, können auf den jeweiligen Zweittermin zwischen 18. Mai und 7. Juni ausweichen.

Nach der Deutsch-Prüfung diesen Freitag sind sämtliche Abiturienten erneut am Dienstag kommender Woche dran: bei der Mathe-Klausur. Zuvor steht Geschichte im Prüfungsplan, danach noch Chemie, die Fremdsprachen sowie Kunst, Musik und Sport. Anders als vorherige Jahrgänge konnten sich die Abiturienten diesmal seit Januar ausschließlich auf ihre Prüfungsinhalte konzentrieren. Allerdings fehlen ihnen dadurch Noten in den „einbringungspflichtigen Nichtprüfungsfächern“. Daher endet die Schulzeit für sie nicht mit der letzten Abi-Prüfung: Sie müssen vom 7. Juni bis 9. Juli nachbüffeln, was sie zu Jahresbeginn an Stoff verpasst haben, der in den Abi-Prüfungen keine Rolle gespielt haben wird.

Von Mathias Wöbking