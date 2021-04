Schulabschluss in Corona-Zeiten - Abi und Sekundarstufe: So geht’s mit den Prüfungen in Sachsen weiter

Sachsens Abitur-Fahrplan steht – trotz der jüngsten Diskussion um den Vorstoß der GEW, die Prüfungen wegen Corona ausfallen zu lassen. Für die Prüflinge sind einige Erleichterungen vorgesehen. Hier die Regeln für Sachsen im Überblick.