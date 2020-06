Dürfen Leipziger Abiturienten ihren Schulabschluss feiern?

Leipzig

Schon die Prüfungen verliefen merkwürdig. Und wegen der Corona-Kontaktsperre war vor allem die Vorbereitung darauf gewöhnungsbedürftig. Noch seltsamer wird es für den diesjährigen Leipziger Abiturjahrgang aber bald sein, das Ende der Schulzeit gebührend zu feiern – wenn überhaupt. Schüler, Lehrer, Saalvermieter: Wegen der Pandemie kreisen sie momentan trotz schrittweiser Lockerungen in einer Warteschleife.

„Es ist alles in der Schwebe“, sagt Michael Kampf, Oberstufen-Koordinator des Evangelischen Schulzentrums. Ähnliches ist aus vielen Leipziger Gymnasien zu erfahren. Friedrich-Schiller-Schule, Johannes-Kepler-Schule, Neue Nikolaischule, Leibniz-Gymnasium: Noch sind die wenigstens Abibälle abgesagt, die für Anfang Juli geplant sind. Nur aus der Humboldtschule erhält man die kategorische Auskunft, dass alle Feierlichkeiten ins Wasser fallen. „Aber auch wir müssen uns bald entscheiden“, sagt Kampf vom Evangelischen Schulzentrum. „Es ist ja nicht mehr lange hin.“

Verkompliziert wird die Sache dadurch, dass verschiedene Anlässe unterschiedlichen Regeln unterliegen. Zum einen sind die feierlichen Zeugnis-Ausgaben in den Schulen betroffen. Für sie hat Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) vorsichtig gelbes bis grünes Licht signalisiert. Es sei ihm wichtig, dass die Schüler ihre Schulzeit trotz Corona angemessen abschließen dürfen. „Unter den geltenden Hygiene-Bedingungen und mit den Mindestabständen“, wie seine Sprecherin sagt. Allerdings ist jedes Schulgelände anders, auch die Schülerzahl variiert. „Daher wird es von uns keine einheitliche Vorgabe geben.“

Ein anderes Thema sind die Abifeiern in externen Sälen und Hallen, die nicht die Schulen, sondern Schüler und Eltern auf die Beine stellen. Für solche Anlässe ist eine neue Sächsische Allgemeinverordnung auf dem Weg. Ab 6. Juni soll sie gelten. Nach Plänen, die LVZ.de vorliegen, werden Schulanfangs- und Schulabschlussfeiern in angemieteten Räumen dann wieder erlaubt sein – allerdings nur bis zu einer Höchstzahl von 50 Personen aus dem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis.

Ein Drittel der sonstigen Kapazität im Haus Leipzig

Am Evangelischen Schulzentrum besteht aber allein der Abiturjahrgang aus rund 100 Schülern. In normalen Jahren rechne man bei Abibällen daher mit 500 Gästen, so Lehrer Kampf. Gebucht ist bislang das Haus Leipzig. Dort kriege man unter Einhaltung aller Corona-Regeln aktuell „je nach Bestuhlungsform und Anzahl der genutzten Räume bis zu 300 Besucher unter“, sagt Britta Brinkmann von Exclusiv Events Leipzig, die dort die Vermietungen organisiert. Das entspricht etwa einem Drittel der sonstigen Kapazität.

Die Frage ist, ob hier bei einer Abifeier die 50-Personen-Regel greift? Oder dürfen sich wie in Gaststätten entsprechend der Größe auch mehr Gäste zur gleichen Zeit aufhalten? Vorausgesetzt pro Tisch sitzen höchstens zwei Haushalte, und der Rest hält Abstand. Doch ist das ein realistisches Szenario für eine ausgelassene Party? „Das muss jede Schule für sich selbst entscheiden“, sagt Brinkmann. „Wir können nur den Rahmen entsprechend der Vorgaben bereitstellen.“

Keine Rettung aus der verkorksten Saison in Sicht

Die ein, zwei Hand voll Betreiber in Leipzig, die ihre Säle für Abibälle vermieten, könnten damit wenigstens einen kleinen Teil ihres Umsatzes in dieser verkorksten Corona-Saison retten, hoffen sie. Ob im Haus Auensee, wo die Kepler-Schule feiern will, oder im Felsenkeller, wo das Schiller-Gymnasium den Schulabschluss plant. Ob im Eventpalast auf der Alten Messe oder im Alten Stadtbad, für das ebenfalls „Exclusiv Events“ zuständig ist: „Im Sommer finden in unseren Locations generell weniger Konzerte und Veranstaltungen statt. Die Abifeiern sind aus diesem Grund eine wichtige Größe“, erklärt Brinkmann. Aber die Tendenz sei leider eine andere: „Die meisten Abiturienten sehen es kritisch, ihre Feiern trotz der Vorgaben zu verwirklichen.“

Bereits vor einem Jahr buchten damalige Elftklässler die Alte Wollkämmerei, bestätigt Frank Böhnke, der sich dort um die Vermietung kümmert. Doch ob die Party steigt? „Nichts ist spruchreif“, sagt er. „Alles ist in der Schwebe.“

