Abriss in Plagwitz: Was entsteht neben dem Rewe-Markt?

Nun kommt sie also doch weg – die Ruine an der Limburgerstraße in Plagwitz. Am Freitag schauten etliche Passanten zu, wie ein Bagger der Leipziger Firma Schornstein- und Industrieabbruch R. Voigt dem vermutlich 120 Jahre alten Bauwerk zu Leibe rückte.

Seit Jahrzehnten standen nur noch die durch Stützbalken gehaltenen Außenmauern. Alle Zwischendecken und die Fenster fehlten. Vielleicht gab die Halle mit der für Plagwitz in der Gründerzeit so typischen Klinkerfassade gerade deshalb ein so imposantes Bild ab. Allerdings konnte man sie von der großen Zschocherschen Straße aus kaum sehen, weil dort eine Total-Tankstelle den Blick versperrte. Umso eindrucksvoller war der Blick vom Parkplatz des benachbarten Rewe-Marktes. Viele Kunden werden dort sinniert haben, was einst in dem steinernen Riesen passiert ist.

Neue Firma entwickelt Rübesam-Areal weiter

Vor vier Jahren hatte Christoph Gröner gegenüber der LVZ erklärt: „Wir erhalten dieses Objekt, obwohl es nicht unter Denkmalschutz steht.“ Das war sicher ernst gemeint, denn Gröners CG-Gruppe konnte das gesamte frühere Rübesam-Areal (16 Hektar) seit 2007 erfolgreich zu einem Gewerbe-, Kultur- und Wohnviertel entwickeln. Immer wieder betonte er, dass der Charme der historischen Industrie-Architektur entscheidend für die vielen Gewerbe-Ansiedlungen war, die seitdem dort gelungen sind.

Ein Blick in den Hof mit Spielplatz: So sollen die geplanten Häuser an der Limburgerstraße (links) und Wachsmuthstraße (rechts) aussehen. Ihre Gestaltung ist nah angelehnt an die vorhandenen Wohnhäuser auf der jeweils gegenüberliegenden Straßenseite. Quelle: CG-Elementum

Wie berichtet, hatte der prominente Bauunternehmer jüngst eine neue Firma namens CG Elementum gegründet, die auch das Areal in Plagwitz weiter entwickeln will. „An der Limburgerstraße planen wir unser erstes Neubauprojekt als CG Elementum“, erläuterte der Leipziger Niederlassungsleiter Ulf Graichen jetzt auf Nachfrage. Dort seien mehrere Häuser mit insgesamt 92 Wohnungen vorgesehen.

Erster Test für Fertigteil-Elemente aus Erfurt

In der Firsthöhe, dem Satteldach und der Fassadengestaltung sollen die Neubauten nahezu ein Ebenbild zu den vorhandenen Wohnhäusern an der Limburger- und Wachsmuthstraße werden, hieß es von Seiten des Unternehmens weiter. Damit der Bau zügig vonstatten geht und danach die Mieten nicht ganz so hoch ausfallen, sei es zugleich ein Pilotprojekt. Erstmals würden dort Elemente aus einem neuen Betonfertigteilwerk eingesetzt, das unter Gröners Beteiligung gegenwärtig in der Nähe von Erfurt entsteht.

Man habe alles mehrfach durchgerechnet, so ein Firmensprecher. Eine Sanierung der akut einsturzgefährdeten Ruine samt Umbau zu Wohnungen oder Büros wäre wirtschaftlich ein Verlustgeschäft gewesen. Gleich nach dem Abriss und der Beseitigung eines Erdhügels in Richtung zur Wachsmuthstraße solle das Ausheben der Baugrube starten. Voraussichtlich im Juni könnten die Tiefgarage und Keller fertig werden, direkt danach der Hochbau mit den Fertigteilen beginnen. Spätestens Ende 2022 sollen die ersten Mieter einziehen. Vorläufig werde nur der Blockrand zur Wachsmuth- und Limburgerstraße bebaut. Vom Rewe aus seien dann die begrünten Höfe und ein Spielplatz zu sehen.

Keinerlei Vermerk im Leipziger Bauaktenarchiv

Wozu die Ruine einst diente, sei nicht bekannt. Im Leipziger Bauaktenarchiv gebe es an dieser Stelle keinerlei Einträge. Für Berichte von alteingesessenen Nachbarn, dort habe sich früher eine Wäscherei befunden, fehlten bislang die Belege.

Von Jens Rometsch