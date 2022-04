Leipzig

Auch dieses Jahr müssen die Leipzigerinnen und Leipziger auf das beliebte Seifenkistenrennen  auf dem Fockeberg verzichten. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Sport- und Spaßevent „Prix de Tacot“ schon in den vergangenen zwei Jahren nicht stattfinden. Nun soll das ursprünglich für den 15. Mai geplante Rennen zum dritten Mal in Folge ausfallen, teilte das Kultur- und Kommunikationszentrum naTo e. V. am Montag mit. Stattdessen soll es eine Veranstaltungsreihe für den Frieden in der Ukraine geben.

Spaß haben, während woanders Krieg herrscht?

Das Seifenkistenrennen, bei dem Groß und Klein in selbst gebauten Fahrzeugen gegeneinander antreten, hätte dieses Jahr in die 29. Runde gehen sollen. Im Wettbewerb geht es nicht nur um Geschwindigkeit und das beste Design, sondern vor allem um den Spaß. Doch der Krieg in der Ukraine sorgt weltweit für Betroffenheit und schwere Gemüter. Gerade deswegen fühle es sich falsch an, so eine fröhliche Veranstaltung durchzuführen, „während jeden Tag Nachrichten von immer schlimmerem Ausmaß um die Welt gehen“, erklärt die naTo in einem Statement. „In Zeiten, geprägt von Leid, Flucht und Verlust erscheint es uns unmöglich, einfach zur Tagesordnung überzugehen.“

Veranstaltung für den Frieden

Stattdessen plane der Verein eine Veranstaltungsreihe mit dem Motto „Ein Lied für die Menschen – Für Frieden in der Ukraine und eine gemeinsame Zukunft“, deren Auftakt am 15. Mai sein soll. Damit soll Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine die Chance gegeben werden, in der Leipziger Kulturszene Fuß fassen zu können. Mit gemeinsamen Auftritten von Musikerinnen und Musikern aus der Ukraine, Russland und Belarus möchte der Verein einen Beitrag dazu leisten, dass Brücken gebaut werden und Vertrauen ineinander wiederhergestellt wird.

Mehr Informationen zum Ablauf und Programm der Veranstaltungsreihe werden in den kommenden Wochen von der naTo bekannt gegeben.

Von Fabienne Küchler