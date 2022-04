Absagen von Leipziger Event wegen des Krieges: Spaßverbote sind scheinheilig

Leipzig

Unbeschwertheit ist gerade schwer. Homeoffice und -schooling, harte Corona-Regeln, tiefe Risse in Familien und Freundschaften wegen des Umgangs mit der Pandemie sind Überbleibsel der Kräfte zehrenden jungen Vergangenheit. Die letzte Leichtigkeit hat der alptraumhafte Schatten des Krieges in der Ukraine verdunkelt.

In diesen Tagen kommt die Diskussion um das Gebot von Pietät auf. Darf man sich angesichts von Bildern getöteter Menschen und traumatisierter Geflüchteter noch amüsieren? Besser nicht, meint das Leipziger Kulturhaus naTo und sagt daher sein für Mitte Mai geplantes traditionelles Seifenkistenrennen ab. Der Übergang zur Tagesordnung und gar Klamauk fühlten sich falsch an, heißt es.

Lockdown der Moral

Amüsement als Synonym für Taktlosigkeit? In aller Konsequenz würde das bedeuten: Die so lange geschlossenen Clubs müssten gleich wieder dicht machen (dass sie das für Karfreitag gesetzlich wegen Jesu Kreuzigung müssen, ist schon seltsam genug), Leipzigs Kabaretts hätten ihre Vorstellungen abzusetzen, und keinesfalls dürfte die Kleinmesse am Wochenende starten. Nach der Corona-Knute käme der Lockdown der Moral.

Sehr fragwürdig. Warum sollen Momente der Unbeschwertheit bedeuten, man nähme den Krieg nicht ernst? Weshalb soll es taktlos sein, sich durch Lachen und Leichtigkeit die Last der vergangenen Monate und Tage für ein paar Augenblicke abzuschütteln? Das nützt niemandem etwas. Betroffenheit zu verordnen, ist absurd.

Drehen wir die Schraube noch weiter. Wenn der Krieg in der Ukraine uns ein Spaßverbot auferlegt, hieße das im Vergleich: Die Toten von Amokläufen, vom vergangenen Hochwasser oder aus Kriegen wie in Syrien oder Libyen sind weniger Pietät wert. Das wäre nicht nur scheinheilig, sondern sogar geschmacklos.

