Abschied im Leipziger Zoo: Pongoland-Chef geht in den Ruhestand

Gute Aussichten für die Schützlinge von Frank Schellhardt: Er bleibt den Menschenaffen im Leipziger Zoo auch künftig ab und an erhalten – trotz seines neuen Lebens als Ruheständler. Denn Evelyn, seit 33 Jahren Lebenspartnerin des Tierpflegers, arbeitet noch einige Jahre im Pongoland, wird von Schellhardt häufig zur Arbeit gefahren. Ein Umstand, der die Gelegenheit zu einem Wiedersehen mit alten Bekannten bietet – mit den Kollegen und den Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und Bonobos.

„Ich falle keinesfalls in ein Loch“

„Ich habe immer sehr gern gearbeitet, aber ich falle mit Beginn meines Daseins als Rentner keinesfalls in ein Loch“, betont der 63-Jährige. Dazu hat er viel zu viel vor: So warten zum Beispiel liegengebliebene Arbeiten in der Datsche im Muldental.

LVZ-Mitarbeiterin Andrea Richter traf Frank Schellhardt auf einen Kaffee. Quelle: André Kempner

Vor allem schöne Erinnerungen sind es, die Schellhardt mit dem Leipziger Zoo verbindet, in dem er 1972 eine Ausbildung zum Tierpfleger begann. Dass er sich für diesen Job entschied, war nicht zuletzt den Eltern zu verdanken. „Sie waren sehr, sehr oft mit mir im Zoo. Bei unseren Besuchen habe ich die Pfleger beobachtet und erkannt, dass mir das auch gefallen würde“, erzählt Schellhardt.

Damals hatte er daheim eine Schildkröte, Molche, Goldhamster und Vögel, doch als gegen Ende der Lehre ein Platz bei der Betreuung der Menschenaffen frei wurde, erhielt er dort die Chance, sich zu beweisen: „Ich musste zwei kleine Gorillas an einen Tisch setzen und füttern. Das war nicht einfach, aber es gelang mir beim dritten Versuch. Und so durfte ich bei den Primaten bleiben.“

Leben in engen Käfigen

Zu dieser Zeit waren die Bedingungen für die Höheren Säugetiere im hiesigen Zoo noch ganz andere als heute. Schimpansen & Co. wohnten in zwei Innenkäfigen mit einer Größe von jeweils 32 Quadratmetern, der Außenkäfig maß 80 Quadratmeter. „Besser wurde es dann 1982 mit der Eröffnung der Menschenaffenstation, die jedoch nicht zu vergleichen war mit dem heutigen Pongoland“, schildert Schellhardt.

Damals habe die Max-Planck-Gesellschaft einen Partner-Zoo mit Erfahrungen in der Primaten-Haltung gesucht, wurde in Leipzig fündig und übernahm 90 Prozent der Baukosten fürs Pongoland – die weltweit größte Menschenaffenanlage. Seitdem gebe es enge Kontakte, „die Hälfte der Arbeitszeit nutzen wir für die Forschung, die andere Hälfte für unsere Aufgaben“, berichtet der erfahrene Tierpfleger.

Frank Schellhardt im Jahr 1998 mit Orang-Utan-Mann Walter. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

In der imposanten Zoo-Halle sind vier verschiedene Primatenarten zu Hause – Tiere, die sich in der freien Natur nie begegnen würden. Gibt es ob der unterschiedlichen geographischen Herkunft besondere Konflikte? „Nein“, sagt Schellhardt, „sie wohnen ja nicht unmittelbar zusammen. Aber sie nehmen schon wahr, wenn in einer anderen ,Familie‘ etwas passiert. Wenn zum Beispiel bei den Gorillas ein Baby geboren wurde, waren die Schimpansen total aufgeregt.“

Begrüßung an jedem Morgen

Die Primaten waren schon immer Schellhardts Favoriten, weil Menschen zu ihnen eine ganz besondere Nähe aufbauen können. Und so erzählt der Tierpfleger von Djambi, von Dunja und deren Kindern, von Walter. Und von Bimbo, den er auf seiner weiten Reise von Frankreich nach Leipzig begleitete.

Der Orang-Utan hatte seine Lebensgefährtin und sein Kind verloren. Sie waren ertrunken, er hatte das beobachtet und war hiernach sehr verstört. Doch bald wurde er dem erfahrenen Zoo-Mitarbeiter gegenüber zutraulich. All die Jahre hat Schellhardt seinen Bimbo jeden Morgen begrüßt – „sonst war er beleidigt“.

Nun also übergibt der bisherige Chef von 13 Pflegern und Herr über 53 Affen den Stab an Daniel Geissler, der ebenfalls seit Jahren vertrauensvoll mit den Affen kommuniziert. Aber die Seinen wird er ja regelmäßig wiedersehen. Wenn Frank Schellhardt die Lebensgefährtin zur Arbeit chauffiert.

Von Andrea Richter