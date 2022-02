Leipzig

Sie nahmen Abschied von ihm, wo ihr „Gerdi“ immer Sport getrieben hat: Mehr als 50 Freunde, Bekannte und Weggefährten erwiesen am Sonntag im Clara-Zetkin-Park dem Leipziger Friseurmeister Gerd Streitberg die letzte Ehre. Der Inhaber des Unternehmens Gerd Streitberg Frisuren (GSF) war Ende November im Alter von 46 Jahren völlig unerwartet verstorben.

Dieses Schild schmückt fortan eine der beiden Bänke im Clara-Zetkin-Park. Quelle: Andre Kempner

Bereits am Donnerstag hatte er im Beisein seiner Angehörigen – Gerd Streitberg hinterlässt eine Mutter und Geschwister – seine letzte Ruhe im FriedWald Planitzwald bei Bennewitz gefunden. Dort trafen sich am Sonntagmittag zunächst auch Bekannte von ihm. Für den Nachmittag war dann der Abschied in Leipzig geplant. Knapp 30 enge Freunde hatten sich entschlossen, an der Dahlienterrasse im Clara-Zetkin-Park über die Stiftung Bürger für Leipzig die Patenschaft für zwei Parkbänke zu übernehmen. Am Sonntag wurden die Schilder mit der Widmung angebracht, danach konnten alle mit Blumen und Teelichtern um den verstorbenen Freund trauern.

Regelmäßige Treffen geplant

„Uns kam diese Idee, weil die Grabstätte im FriedWald gerade für Leute ohne Auto nur schwer zu erreichen ist“, erklärte Chris Lieberwirth (31) gegenüber der LVZ. „Hier an der Stelle im Clara-Zetkin-Park kann man sich einfinden, um seiner zu gedenken. Wir wollen uns regelmäßig dort treffen.“ Die Widmungen an den Bänken zeigen, was für ein Mensch Gerd Streitberg war. „Gerdi sagte stets: ,Macht’s euch nur ’n bissl schön ihr jungen Leute!’“, steht da beispielsweise, „...und das machen wir.“

Blumengruß für den verstorbenen „Gerdi“. Quelle: Andre Kempner

„Er war stets positiv und hat allen in seiner Nähe ein gutes Gefühl gegeben“, sagte Lieberwirth, der mit Gerd Streitberg seit 14 Jahren befreundet war. „Viele, die zu ihm kamen, gingen als Freund.“ Er sei ein Macher und Netzwerker gewesen, der gerne Leute zusammengebracht und sich dann im Hintergrund gehalten habe. Gerade in der Corona-Krise, als viele hoffnungslos und verzweifelt wurden, habe Streitberg immer betont, man müsse das Beste aus alldem machen.

Bewusst öffentlich gemacht

Über soziale Medien informierte der Freundeskreis über das gemeinsame Abschiednehmen am Sonntag in Leipzig. „Wir haben das bewusst öffentlich gemacht, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich von Gerd zu verabschieden“, so Lieberwirth. Als im November sein plötzlicher Tod bekannt geworden war, hatten sehr viele Freunde und Bekannte mit großer Bestürzung reagiert.

Auch in den sozialen Medien war dies ein großes Thema. Über Instagram versicherte etwa das GSF-Team, darum zu kämpfen, das Lebenswerks ihres verstorbenen Chefs zu erhalten. Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen Gerd Streitberg Frisuren sein 20-jähriges Bestehen begangen.

Von Frank Döring