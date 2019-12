Absintherie Leipzig wehrt sich gegen fristlose Kündigung

Leipzig

Das Kündigungsschreiben vom 10. Dezember steht im Netz, der Unmut in der Fangemeinde ist groß: Die Absintherie Sixtina soll an diesem Mittwoch die Räume in der Sternwartenstraße 4-6 an die Hausverwaltung übergeben. Eine weitere Kultkneipe würde damit aus der Leipziger Clublandschaft verschwinden. Doch Betreiber Frank Herrmann wehrt sich.

Angeblich Nachtruhe gestört

In dem auf der Facebook-Seite der Absintherie veröffentlichten fristlosen Kündigung spricht der Verwalter von mehrfachen Verstößen gegen die Pflichten aus dem Mietvertrag; die Rede ist von wiederholter Störung der Nachtruhe.

„Wir haben uns nichts vorzuwerfen“

Herrmann widerspricht: „Wir haben uns stets an die Vorschriften gehalten und uns nichts vorzuwerfen.“ Er spielt den Ball zurück: Seit rund zwei Jahren habe der Vermieter trotz mehrfacher Hinweise die Heizung nicht instand gesetzt. „Sie funktioniert nach wie vor nicht. Man will uns einfach raushaben, um etwas anderes in den Räumen unterzubringen.“ Die zuständige Hausverwaltung hat auf LVZ-Nachfragen dazu und zu den Hintergründen der Kündigung bislang nicht reagiert.

Schweigeprotest am Mittwoch

Für den Termin der vom Verwalter angesetzten Schlüsselübergabe am Mittwoch hat der Absintherie-Chef einen „Schweigeprotest“ angesetzt: Um 15 Uhr kommen Freunde und Unterstützer des Clubs, um Solidarität zu bekunden. Auch Herrmanns Anwalt wird vor Ort sein. „Wir geben nicht kampflos auf“, betont der Betreiber.

Rettung durch Fans im Frühling

Bereits im Frühling stand die Absintherie vor dem Aus – wegen selbst finanzierter Arbeiten an der Heizung, Kosten für einen Anwalt und die Vorfinanzierung des WGT. Damals halfen Fans der Location mit Spenden, um das Fortbestehen zu sichern.

Treffpunkt der Schwarzen Szene

Die Absintherie ist seit dem Jahr 2001 vor allem Treffpunkt der Schwarzen Szene in Leipzig und beim jährlichen Wave Gotik Treffen Magnet für Freunde der düsteren Romantik. Zunächst bot sie im Fregehaus in der Katharinenstraße Mittelalter-Freaks und schwarz Gewandeten eine Karte aus rund 100 Sorten Absinth sowie andere Hochprozenter; vor sechs Jahren zogen Herrmann und Team in die Sternwartenstraße.

Clubsterben in Leipzig

Wie und ob es überhaupt weitergeht, ist ungewiss. In der Vergangenheit schlossen einige beliebte Clubs; unter anderem, aber nicht nur wegen der um sich greifenden Gentrifizierung auch in Leipzig. Locations wie Four Rooms, die Alte Damenhandschuhfabrik, das Helheim und das Victor Jara (hier steht nun eine Rewe-Supermarkt) gehören der Vergangenheit an.

Von Mark Daniel