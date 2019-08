Leipzig

Colour Rain, die Deutschpop und Accoustic Crossover spielen, und der Leipziger Songwriter Georg Domke stehen schon fest. Beide haben sich beim Online-Voting durchgesetzt, beim Wasserfest vor großem Publikum auftreten dürfen – diesmal am 17. August ab 17 Uhr auf der Hauptbühne an der Max-Reger-Allee im Clara-Zetkin-Park. Diese Live-Auftritte gehören längst zur Tradition des Leipziger Wasserfestes (16. bis 18. August).

Zu diesem Zweck wird eigens von Popsaxony, einem sächsischen Förderverein für Unterhaltungsmusik mit Sitz in Leipzig, sowie verschiedenen Partnern der überregionale Music Vision Award ausgeschrieben. Dabei treten immer drei Bands auf. Wer diesmal der oder die Dritte im Bund ist, entscheidet sich an diesem Sonnabend (10. August): Unter dem Motto „Unexpected Voice of Leipzig” laden die Höfe am Brühl ab 14 Uhr zum Vorausscheid des Music Vision Awards ein, dem überregionalen Wettbewerb der besten Livebands zum Leipziger Wasserfest. „Wir freuen uns auf tolle Musiker verschiedener Genres und sind gespannt, wer die meisten Votings bekommt“, so Robin Spanke, Centermanager der Höfe am Brühl, die in diesem Jahr gemeinsam mit den Sana Kliniken Leipziger Land und der „Wunderbar“ den Bandwettbewerb präsentieren.

Besucher können per App und Stimmzettel voten

Acht der zehn bestplatzierten Künstler aus dem Online-Vorab-Voting werden sich dann mit jeweils zwei Songs dem Publikum präsentieren. Dabei sind ab 14.10 Uhr Sloppy Joe‘s (Heavy Rock), 14.35 Uhr DinoSound (Rock), 15 Uhr Carbon (Synthie Funk Rock), 15.25 Uhr Schreyvogel (Rock, Neofolk), 15.50 Uhr Deep in Moon (Blues und Pop), 16.15 Uhr Jan Robel (Pop, Singer Songwriter), 16.40 Uhr The Late Night Call (Poprock) und ab 17.05 Uhr ZIN (Elektro/Pop/Avantgarde). Gegen 17.40 Uhr folgen Bekanntgabe und Auftritt des Gewinners.

Die Fans und Besucher der Höfe am Brühl können per Stimmzettel und App direkt für ihren Favoriten votieren. Der Auftritt vor dem Wasserfest-Publikum lohnt sich für den Sieger gleich doppelt: Ihm winkt ein Aufnahme-Tag in den Tonstudios des SAE Institut Leipzig.

Von Mathias Orbeck