Passagiergondeln in luftiger Höhe könnten bald den Leipziger Zoo mit dem Hauptbahnhof verbinden – oder den Stannebeinplatz in Schönefeld mit dem Nordplatz. Was zunächst wie eine spinnerte Idee klang, erhält jetzt prominente Unterstützung. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) findet das Seilbahn-Projekt verheißungsvoll.